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В Минздраве рассказали, собирается ли Украина закупать вакцину от коронавируса

Стало известно, на какой стадии находятся переговоры Украины относительно приобретения вакцины от коронавируса

сегодня, 16:21
Автор:

Таисия Ерохина
В Минздраве рассказали, собирается ли Украина закупать вакцину от коронавируса

Украина отслеживает испытания антикоронавирусной вакцины в мире, чтобы в случае изготовление ее получила и наша страна. Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Глава Минздрава напомнил, что пока вакцины от коронавируса в мире нет. Однако испытания препарата проводит англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, зарегистрированная в Великобритании. И альянс из четырех стран – Германия, Франция, Италия и Нидерланды – уже сделал предварительный заказ на эту вакцину. С обращением относительно закупки вакцины в случае ее изготовления обратилось в альянс и Министерство иностранных дел Украины, по поручению украинского президента.

"Я также с письмом обратился к коллегам, министрам здравоохранения этих стран, чтобы, при изготовлении этой вакцины, Украина была поставлена в приоритет относительно получения вакцины", - отметил Степанов.

Напомним, Украина намерена разрабатывать вакцину от коронавируса совместно с другими странами. Так, наша страна стремится присоединиться к Стратегии ЕС относительно вакцинации от коронавируса.

Как сообщалось, Степанов рассказал, когда украинцам начнут выдавать больничные в электронной форме.


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