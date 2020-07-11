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Стало известно, когда украинцам начнут выдавать больничные в электронной форме

Электронные больничные будут выдавать только в 700 медучреждениях, которые согласились на участие в эксперименте

сегодня, 14:12
Автор:

Татьяна Веремеева
Стало известно, когда украинцам начнут выдавать больничные в электронной форме

Министерство здравоохранения вместе с Пенсионным фондом Украины в течение нескольких недель планирует запустить систему электронных больничных. Об этом сегодня, 11 июля, во время брифинга рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

По задумке властей, врачи смогут вносить информацию о временной нетрудоспособности через вебсервис на сайте Пенсионного фонда. В то же время, пока доктора также будут выписывать и привычные для жителей нашей страны больничные. Правда, со временем от них все же планируют полностью отказаться, так как переход к электронным больничным позволит сэкономить около 4 млн грн, которые Минздрав ежегодно тратил на закупку бланков листков временной нетрудоспособности.

Сейчас электронные больничные могут выписывать врачи более 700 медучреждений, которые согласились на эксперимент.

Ранее "Комментарии" писали, что сейчас разрабатывается базовый функционал электронных медицинских заключений.

"Это революционная история для нашей медицины, потому что все те заключения, которые получаются в бумажном виде – в будущем должны быть в электронном. Это сократит время, добавит удобства и позволит дальше работать с этой информацией. Одно из таких заключений – временные листы нетрудоспособности, их еще называют больничными", – рассказали в Минздраве.


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