Стало известно, на каком этапе запуск электронных больничных в Украине

В Украине в тестовом режиме запускают электронные больничные. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер на брифинге.

Как пояснил Кучер, сейчас разрабатывается базовый функционал электронных медицинских заключений.

"Это революционная история для нашей медицины, потому что все те заключения, которые получаются в бумажном виде – в будущем должны быть в электронном. Это сократит время, добавит удобства и позволит дальше работать с этой информацией. Один из таких заключений – временные листы нетрудоспособности, их еще называют больничные", - рассказали в Минздраве.

Электронные больничные будут запускать в два этапа. В Минздраве есть две модели развития проекта. Первая – "упрощенная система". Как сообщил Кучер, в Пенсионном фонде Украины разработали специальный веб-интерфейс на сайте фонда, где врач с помощью электронной цифровой подписи в специальной форме может вносить информацию о временной нетрудоспособности пациента. А далее в автоматическом режиме информация будет передаваться соответствующим службам из базы данных Пенсионного фонда.

"Это уже разработано, нет дополнительной нагрузки на основной компонент eHealth, и это позволит запустить электронные больничные к концу лета", - отметил замминистра.

До 10 июля Минздрав принимает от всех медицинских учреждений, которые хотят участвовать в тестировании системы, формы регистрации. После отработки технических моментов приступят к финальному утверждению нормативных документов и запуску электронных больничных.

По словам Кучера, параллельно разрабатывают целевую модель электронных больничных. Она будет внедрена в eHealth и начнет работу в начале 2021 года.

"Суть этой модели заключается в том, что когда в базе данных eHealth есть данные о пациенте, врач сможет выписывать е-больничные с минимальным количеством действий. Для предприятий обе системы позволят существенно экономить время. Полноценная модель будет внедрена в начале 2021 года и будет интегрирована в любую медицинскую информационную систему, при этом не будет зависеть от формы собственности медучреждения", - сказал замминистра.

Напомним, Минздрав согласовывает закупку еще одного лекарства для лечения коронавируса.

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