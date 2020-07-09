Минздрав согласовывает закупку еще одного лекарства для лечения коронавируса

Украина ведет переговоры по закупке лекарственного препарата "Ремдесивир" для лечения коронавируса. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

Министр сообщил, что препарат "Ремдесивир" сразу был включен украинскими врачами в национальный протокол лечения коронавирусной болезни. Это лекарственное средство не было доступно, но сейчас Минздрав ведет переговоры с американской компанией-производителем и рассчитывает на поставки его в Украину.

"Провели определенные переговоры с компаниями, которые получили лицензию от американского разработчика. Есть предварительная договоренность по закупке препарата для лечения до 8 тысяч пациентов", - рассказал глава Минздрава.

По словам Степанова, это лекарство действительно нужны, поскольку "Ремдесивир" - хорошее противовирусное средство, которое эффективно может использоваться при лечении коронавирусной болезни.

Напомним, в Украине новый лекарственный препарат включили в национальный протокол лечения коронавируса. Так, было принято решение о внесении в перечень лекарства "Дексаметазон".

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что в Украине удаленная доставка лекарств набирает популярность: ежедневно оформляется более 1000 заказов из всех регионов страны. В начале карантина показатель был вдвое меньше.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!