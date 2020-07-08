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Новая победа над коронавирусом: в Украине выздоровело рекордное количество пациентов

Впервые с начала вспышки число пациентов, выздоровевших от коронавируса, за день выросло почти на тысячу

сегодня, 10:19
Автор:

Виолетта Комаровская
Новая победа над коронавирусом: в Украине выздоровело рекордное количество пациентов

Украина одержала еще одну победу в бою с коронавирусом. Впервые за 4 месяца число пациентов, которые выздоровели от COVID-19, за сутки выросло сразу почти на тысячу человек. Негативный результат повторного теста с лаборатории за вчера получили сразу 926 пациентов. Общее число победивших коронавирус выросло до 23 119 человек. Об этом говорится на портале СНБО, где ведут подсчет инфицированных в Украине. 

В последнее время в Украине число новых больных всегда было выше количества тех, кто выздоровел. Но сегодняшний рекордный показатель ситуацию изменил. Новых случаев меньше почти на сотню. Всего диагноз COVID-19 за сутки подтвердили у 807 человек. Больше всего новых пациентов появилось во Львовской области (+117), а также в Киеве (+114). 

В целом количество инфицированных с начала вспышки коронавируса в Украине перевалило за 50 тысяч. Нынче их - 50 414 человек. По регионах ситуация выглядит следующим образом: 


Львовская область - 6562 случая (+117); 

г. Киев - 5779 случаев (+114)

Черновицкая область - 5051 случай (+19)

Ровенская область - 4304 случая (+76);

Закарпатская область - 3533 случая (+75);

Киевская область - 2853 случая (+44);

Волынская область - 2835 случаев (+37)

Ивано-Франковская область - 2797 случаев (+53);

Харьковская область - 2466 случаев (+50)

Тернопольская область - 2142 случая (+34);

Винницкая область - 2002 случая (+23)

Одесская область - 1984 случая (+65);

Житомирская область - 1484 случая (+15);

Днепропетровская область - 1120 случаев (+4);

Хмельницкая область - 863 случая (+21);

Донецкая область - 713 случаев (+27);

Черкасская область - 695 случаев (+17);

Кировоградская область - 664 случая (+1);

Запорожская область - 599 случаев (+1);

Черниговская область - 578 случаев (+2);

Николаевская область - 463 случая (+2);

Полтавская область - 326 случаев (+1)

Сумская область - 323 случая (+2);

Херсонская область - 201 случай (+5);

Луганская область - 87 случаев (+2)


Стоит также отметить, что количество жертв коронавируса выросло в Украине до 1 306 человек. 23 из них скончались в течение последних суток. 

Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, что реальное число заболевших коронавирусом в Украине гораздо выше официальных цифр. Сколько может быть инфицированных посчитали в Министерстве здравоохранения. 


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