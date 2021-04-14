В Украине снова рост количества новых случаев COVID: статистика

Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что по состоянию на 14 апреля в Украине обнаружили 14 553 новых случаев инфицирования коронавирусом (при этом 13 апреля количество новых случаев составляло 11 680). В частности, COVID диагностирован у 612 детей и 426 медицинских работников. Данные министр обнародовал в Facebook.

В Украине снова рост количества новых случаев COVID - фото из открытых источников

Сообщается, что наибольшее количество зараженных за минувшие сутки выявлено в Киеве, Харьковской, Львовской, Одесской и Полтавской областях.

За прошлые сутки выздоровели 12 384 человека, были доставлены в больницу - 5 063 пациентов, а также 467 человек скончались от последствий коронавирусного заболевания. Всего было совершено 134 342 тестирований на выявление заболевания.

За все время пандемии в стране коронавирус подтвердили у 1 887 338 человек, а также зарегистрировали 38 225 летальных случаев.

Напомним, что глава Минздрава Украины Максим Степанов считает, что страна достигла пика третьей волны коронавирусного заболевания, поскольку сейчас наблюдается стабилизация ситуации, а количество госпитализаций снижается. Степанов также подчеркнул, что так обстоят дела во всех областях. Чиновник подчеркнул и уменьшение количества вызовов скорой помощи, а также он рассказал о ситуации на Западе Украины. По его словам, благодаря усиленным карантинным ограничениям, ситуация в западных регионах также улучшилась.

Ранее портал "Комментарии" писал, что переболевшим коронавирусом также можно вакцинироваться, поскольку вакцина против Covid-19 обеспечивает лучшую, более длительную и устойчивую защиту, чем естественный иммунитет. Такое мнение высказала американский врач и медицинский аналитик Леана Вэн.













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