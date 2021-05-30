В Украине резко уменьшилась заболеваемость COVID-19

Коронавирусная инфекция в Украине резко пошла на спад. По состоянию на утро 30 мая зарегистрировано 1703 новых случаев заболеваемости.

Коронавирус в Украине / Фото: Depositphotos

Согласно данным СНБО, сейчас COVID-19 болеют 114 852 украинца. Всего с начала пандемии в нашей стране заболело 2 201 472 человека, но 2 036 148 из них удалось победить заболевание. За прошлые сутки выздоровели 5733 украинца. Жертвами пандемии стали 50 472 больных, из них 84 — скончались за прошлые сутки.

Больше всего новых случаев заболевания зафиксировали в Днепропетровской (+257 за сутки), Харьковской (+143), Николаевской (+127) и Киевской (+122) областях. Меньше всего коронавирус "бьет" по Кировоградской (+14 человек за сутки) и Луганской (+17) областях.

Если вы хотите уберечь свое здоровье, Министерство здравоохранения Украины рекомендует соблюдать три простых правила противоэпидемической безопасности: соблюдение дистанции, ношение маски, гигиена рук.

Напомним, что в последнее время украинцы все чаще слышат разговоры о вероятном создании отечественного препарата для вакцинации против COVID-19.

По словам руководителя комиссии по биобезопасности, работающей при Совете нацбезопасности и обороны, Сергея Комиссаренко, разработка украинской вакцины может стоить в 20 и более раз дешевле, нежели это оценивается за границей.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что коронавирусная пандемия могла обойти человечество стороной.

По мнению исследователей, как ВОЗ, так и многие мировые политики предоставили человечеству "токсичный коктейль", неправильно начав организовывать систему борьбы с пандемией.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!