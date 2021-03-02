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Главная Новости Общество медицина В Украине резко подскочила суточная смертность от COVID-19
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В Украине резко подскочила суточная смертность от COVID-19

За сутки в Украине с COVID-19 госпитализировано 1 410 человек

сегодня, 10:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Коронавирусная инфекция в Украине не отступает, хоть и показатели заболеваемости намного ниже, чем были под конец 2020 года. По состоянию на утро 2 марта в стране зафиксировали еще 5 336 новых случаев, более 1000 человек госпитализировали. 

В Украине резко подскочила суточная смертность от COVID-19

статистика COVID-19 на 2 марта (фото из открытых источников)

Согласно данным СНБО, на данный момент диагноз COVID-19 установлен у 154 340 украинцев, еще у более 6 140 человек есть подозрения на наличие вируса в организме. Жертвами пандемии уже стало 26 212 человек, из них 162 — за прошлые сутки. По сравнению с вчерашним показателем, смертность от COVID-19 в Украине подскочила в 2 раза. 

К счастью, динамика выздоровевших более позитивна. Коронавирусную инфекцию удалось победить 1 176 918 людям, из них 5 194 украинца выздоровели за минувшие сутки.

Больше все вирус бьет по Ивано-Франковской (+649 новых случая), Черновицкой (+504) и Винницкой (+453) областях. В столице Украине за сутки заболело еще 463 человека.

К слову, на прошлой неделе Украина получила первые дозы препарата AstraZeneca / Oxford индийского производства от коронавирусной инфекции. Первым в стране получил прививку врач-реаниматолог Евгений Горенко из Черкасс, работающий с пациентами, больными COVID-19.  

Известно, что эффективность препарата составляет около 63%, он безопасен для людей в возрасте от 18 лет.

Напомним, что с 1 марта украинцы имеют возможность записаться на вакцинацию в онлайн-режиме. Сначала прививки будут делать медработникам, контактирующим с больными пациентами, а потом людям, проживающим в домах престарелых и обслуживающему персоналу этих учреждений. За ними в очереди — военнослужащие в зоне проведения ООС.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что многие украинцы с недоверием отнеслись к вакцине индийского производства и высмеяли ее меткими фотожабами.


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Источник: https://covid19.rnbo.gov.ua/
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