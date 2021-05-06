В Украине резкий рост количества новых случаев COVID-19: статистика на 6 мая

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов сообщил, что по состоянию на 6 мая на территории Украины обнаружили 6 038 новых случаев инфицирования коронавирусом. При этом за позапрошлые сутки в стране зафиксировали 2 576 заболевших COVID. Статистику министр обнародовал в Facebook.

Статистика коронавируса на 6 мая - фото из открытых источников

По данным Степанова, за минувшие сутки коронавирусное заболевание диагностировали у 271 ребенка и 113 медицинских работников. Смогли выздороветь 14 351 граждан, были госпитализированы 1 849 пациентов, а также зафиксировано 374 случая смерти от последствий коронавируса. Известно, что за прошлые сутки было проведено 72 373 тестирований на выявление заболевания.

Больше всего заболевших отмечается в городе Киев, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской и Ровенской областях.

Напомним, что доктор-инфекционист Владимир Курпита считает, что коронавирус останется в мире навсегда, поскольку инфекция способна менять форму, особенности, а также проявления. Он также отметил, что коронавирус не возникает из ниоткуда, и заразиться ним можно во время прямого контакта с носителем. Кроме того инфекционист считает, что наиболее эффективным способом избежать тяжелой формы заболевания COVID, является вакцинация.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что впервые за несколько последних недель карантинное зонирование в Украине действительно показывает позитивную динамику насчет количества ковидных больных. Общая статистика свидетельствует, что уже с четверга, 6 мая, в нашей стране останется лишь три региона, находящихся в "красной" карантинной зоне.









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