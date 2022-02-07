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В Украине объявили об уменьшении срока самоизоляции из-за коронавируса

Теперь через 5 дней с даты появления симптомов или получения положительного теста самоизоляцию можно завершать

сегодня, 16:51
Автор:

Людмила Слободенюк
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В Украине объявили об уменьшении срока самоизоляции из-за коронавируса

Срок самоизоляции через коронавирус. Фото из открытых источников

В Украине изменился срок самоизоляции для заболевших коронавирусом. Об этом объявили сегодня, 7 февраля, в министерстве здравоохранения Украины, передает портал "Комментарии".
Теперь через 5 дней с даты появления первых симптомов или получения положительного теста — самоизоляцию можно завершать. Однако основное требование относительно такой "быстрой" самоизоляции – это бессимптомное течение болезни. Тогда и ПЦР-тест для завершения самоизоляции не нужно делать. Кроме этого, в Минздраве разрешили прекращать самоизоляцию тем, кто уже имеет на руках отрицательный ПЦР-тест, неважно, сколько дней прошло.
А вот прекращать самоизоляцию при наличии симптом болезни нельзя.
"В то же время, если прошло менее 5 дней, а вы получили отрицательный результат ПЦР-тестирования, то это тоже является основанием для завершения самоизоляции", — объяснили в министерстве.
Напомним, ранее обязательная самоизоляция в Украине длилась 10 дней. То есть с момента появления симптомов или получения положительного результата тестирования должно было пройти 10 дней и еще три дня, в течение которых не должно быть симптомов COVID-19.

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что в Министерстве здравоохранения Украины считают, что суточное количество заражений может увеличиться до 60 тысяч в ближайшие две недели. По словам главы министерства Виктора Ляшко, начиная с седьмой недели года заболеваемость может начать стабилизироваться и снижаться.   В Украине количество заражений растет уже четыре недели.

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Источник: https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/311371477683742
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