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Ученые нашли дефекты мозга у умерших пациентов с COVID: о чем это говорит

В числе аномалий авторы исследования приводят накопление тау-белка внутри клеток головного мозга и аномальное количество белка бета-амилоида

сегодня, 11:10
Автор:

Кравцев Сергей
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У людей, умерших из-за коронавируса, обнаружили дефекты мозга, схожие с проявлением болезни Альцгеймера. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в исследовании ученых из Колумбийского университета США, опубликованном в журнале Alsheimer’s and Dementia.

Ученые нашли дефекты мозга у умерших пациентов с COVID: о чем это говорит

Коронавирус. Фото из открытых источников

Ученые изучили головной мозг у 10 пациентов, умерших в результате тяжелой формы COVID-19, и обнаружили аномалии, которые напоминают изменения, характерные для болезни Альцгеймера. В числе таких аномалий авторы исследования приводят накопление тау-белка внутри клеток головного мозга и аномальное количество белка бета-амилоида.

Ученые отмечают, таупатия, при которой происходит патологическое слипание тау-белка, характерна для болезни Альцгеймера и болезни Пика.

"Наши результаты показывают, что инфекция SARS-CoV-2 активирует пути передачи сигналов воспаления и окислительного стресса, что приводит к слиянию тау-белка", — говорится в исследовании.

По мнению ученых, патологические изменения в мозгу людей, зараженных коронавирусом, могут быть связаны с "туманом в голове", на который жалуются пациенты. Также дефекты в мозжечке могут объяснить недавние данные о том, что 74% госпитализированных пациентов с COVID-19 испытывают трудности с координацией, отмечается в исследовании.

Также ученые обратили внимание, что одним из главных, если не сказать, что самым первым симптомов коронавируса есть потеря обоняния. Так вот этот симптом также наблюдается на ранней стадии болезни Альцгеймера. 

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Источник: https://alz-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/alz.12558
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