Омикрон сравнился по заразности с корью: Комаровский сделал тревожное заявление

Штамм "Омикрон", с которым сейчас столкнулась Украина, есть самым заразным штаммом коронавируса из тех, что были до этого. Поэтому избежать заболевания недугом не удастся никому. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в интервью тележурналисту Дмитрию Гордону высказал самый известный педиатр страны, Заслуженный врач Украины Евгений Комаровский.

Евгений Комаровский. Фото: фейсбук Евгения Комаровского

Доктор считает, что беззащитными перед "Омикроном" окажутся даже те, кто прошёл полный курс вакцинации. Всё дело в том, что вакцина усиливает иммунитет и не даёт возможности вирусу убить человека, но она не формирует тот барьер, который бы защищал человека от инфицирования.

Евгений Комаровский прогнозирует, что количество больных, которые заразились "Омикроном" будет стремительно расти. Ту статистику по уровню заболеваемости, которую официально показывает Минздрав, Комаровский назвал фейковой и ненастоящей.

Доктор считает, что, если бы в Украине делалось больше бесплатных тестов, то показатель заболеваемости "Омикроном" был бы в разы выше.

Евгений Комаровский сравнил штамм "Омикрон" с корью, отметив, что по заразности они примерно на одном уровне.

По словам специалиста, корь до сих пор считается одной из самых заразных инфекций и вот теперь появился "Омикрон", который по заразности оказывается примерно на том же уровне.

"Омикрон" придет в каждую носоглотку… Никакие маски, никакие противоэпидемические мероприятия не сработают", – заявил Комаровский.

Он прогнозирует, что те, кто привит, переболеет в лёгкой форме, но, а тот, кто не прошёл полный курс вакцинации может получить и тяжёлые осложнения.

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