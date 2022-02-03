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Франция начинает лечить коронавирус таблетками Pfizer: когда лекарства ждать в Украине

Украина уже перечислила средства, ждет первые поставки препарата

сегодня, 10:16
Автор:

Кравцев Сергей
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Таблетки Pfizer "Паксловид" уже на этой неделе должны появиться в аптеках Франции, которая фактически становится первой страной в Европейском Союзе, которая начинает использовать этот препарат для лечения больных коронавирусом. Об этом информирует портал "Комментарии", со ссылкой на "Associated Press".

Франция начинает лечить коронавирус таблетками Pfizer: когда лекарства ждать в Украине

Таблетки Pfizer "Паксловид". Фото: из открытых источников

Издание отмечает, таблетки "Паксловид" станут первыми препаратами, который в ЕС официально утверждены для лечения респираторных вирусных заболеваний.

Министерства здравоохранения Парижа сообщает, что первая партия, состоящая из 10 тысяч таблеток, появится уже в ближайшую пятницу в аптеках.

Таблетки Pfizer будут назначать всем, у кого есть симптомы заболевания коронавирусом, но при этом не нужно обращаться к медикам за помощью, когда не нужна госпитализация, когда болезнь протекает обычно и без осложнений.

Европейское агентство по лекарственным средствам дало согласие на использование "Паксловида" после того, как этот же препарат был одобрен медиками Великобритании и США и начал использоваться в этих странах. 

Этот препарат будет выпускаться не только Pfizer. В компании Merck также заявили, что совсем скоро начинают выпускать "Паксловид". Обои комопании отмечают, что лекарство будет эффективно и при лечении от "Омикрона".

Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал в эфире ток-шоу "Свобода слова на ICTV", что в Украине также скоро появится лекарство против коронавируса. Деньги уже перечислены и остается лишь дождаться поставок. Точные сроки министр при этом не назвал, отметив, лишь, что это точно произойдет в этом году. Ляшко отметил, от того, как скорого препарат появится в Украине напрямую зависит, закончится пандемия в 2022 году или нет.



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Источник: https://apnews.com/article/coronavirus-pandemic-health-business-antiviral-drugs-france-e7c7a361bc7c26d1a0ede349215755af
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