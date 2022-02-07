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Ляшко озвучил прогноз заболеваемости COVID-19 в Украине на ближайшие две недели

Начиная с седьмой недели наступившего года, заболеваемость может начать стабилизироваться и снижаться

сегодня, 11:18
Автор:

Елизавета Черных
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В Министерстве здравоохранения Украины считают, что суточное количество заражений может увеличиться до 60 тысяч в ближайшие две недели. Об этом во время брифинга заявил глава Минздрава Виктор Ляшко, передает РБК-Украина. 

Ляшко озвучил прогноз заболеваемости COVID-19 в Украине на ближайшие две недели

Виктор Ляшко - фото из открытых источников

"Согласно нашим прогнозам в ближайшие две недели эта цифра (количество случаев — ред.) может еще вырасти — до 60 тысяч в сутки", — сказал министр. 

По словам Ляшко, начиная с седьмой недели наступившего года, заболеваемость может начать стабилизироваться и снижаться. Такой вывод глава Министерства здравоохранения сделал исходя из опыта других стран, где от начала роста заболеваемости до пика проходило порядка месяца. В Украине заражения растут уже четыре недели подряд.

"На следующей, пятой неделе также ожидается рост количества случаев коронавируса, а уже с седьмой недели 2022 заболеваемость, вероятно, начнет стабилизироваться и снижаться", — отметил министр. 

Отметим, что по состоянию на 6 февраля в Украине обнаружили 23 378 новых случаев инфицирования коронавирусом. От последствий коронавирусного заболевания за сутки скончалось 115 человек, госпитализировали 2 699 пациентов, а смогли побороть инфекцию — 5 024 человека.

Напомним, что у людей, умерших из-за коронавируса, обнаружили дефекты мозга, схожие с проявлением болезни Альцгеймера.

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, что по словам известного доктора Евгения Комаровского, информация, которую периодически "вбрасывают" обществу, что вакцинацию не проводят во время эпидемии, и что прививка — якобы мера профилактики только до начала массового заражения населения, — миф. 


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Источник: https://coronavirus.rbc.ua/rus/news/60-tysyach-sutki-minzdrav-prognoziruet-rost-1644223016.html
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