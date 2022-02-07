Комаровский опроверг миф о вакцинации против COVID-19

Информация, которую периодически "вбрасывают" обществу, что вакцинацию не проводят во время эпидемии, и что прививка — якобы мера профилактики только до начала массового заражения населения, — миф. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал известный педиатр Евгений Комаровский.

Вакцинация в Украине - фото из открытых источников

Медик напомнил, что массовая вакцинация в свое время останавливала и другие эпидемии, например, полиомиелита или дифтерии. И также в их разгар. По словам врача, вакцинация в разгар пандемии способна реально защитить.

Комаровский отметил, что если человек "только сегодня" привился от вируса и "сегодня же" с ним встретился, это не снижает его шансы и не ухудшает прогноз. Кроме того, это не помешает организму выработать антитела против COVID-19. Специалист обратил внимание, что вакцинация не несет риска для здоровья, однако шансы легкого течения коронавирусной болезни повышаются.

"Да, вакцина полностью не защитит вас от болезни, – отмечает Комароский. – Но даст вам шансы перенести заболевание как можно легче и не попасть в реанимацию".

Напомним, что ранее Евгений Комаровский оценил уровень заразности южноафриканского штамма коронавируса "Омикрон". Известный педиатр обратил внимание, что этот вариант — самый заразный из всех известных, и сравнил его с корью. Так, по словам специалиста, избежать заражения не удастся никому.

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, что Комаровский рассказал , какие обследования прошел бы и какие анализы сдал после выписки из ковидного стационара. При этом он напомнил, что универсального алгоритма действий после перенесенной инфекции пока что нет.

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