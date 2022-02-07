logo

BTC/USD

42695.46

ETH/USD

3078.06

LTC/USD

128.13

USD/UAH

28.25

EUR/UAH

32.40

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество медицина Комаровский опроверг миф о вакцинации против COVID-19
commentss НОВОСТИ Все новости

Комаровский опроверг миф о вакцинации против COVID-19

Прививка от коронавируса повышает шансы легче перенести заболевание

сегодня, 10:28
Автор:

Елизавета Черных
Поделитесь публикацией:

Информация, которую периодически "вбрасывают" обществу, что вакцинацию не проводят во время эпидемии, и что прививка — якобы мера профилактики только до начала массового заражения населения, — миф. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал известный педиатр Евгений Комаровский. 

Комаровский опроверг миф о вакцинации против COVID-19

Вакцинация в Украине - фото из открытых источников

Медик напомнил, что массовая вакцинация в свое время останавливала и другие эпидемии, например, полиомиелита или дифтерии. И также в их разгар. По словам врача, вакцинация в разгар пандемии способна реально защитить. 

Комаровский отметил, что если человек "только сегодня" привился от вируса и "сегодня же" с ним встретился, это не снижает его шансы и не ухудшает прогноз. Кроме того, это не помешает организму выработать антитела против COVID-19. Специалист обратил внимание, что вакцинация не несет риска для здоровья, однако шансы легкого течения коронавирусной болезни повышаются. 

"Да, вакцина полностью не защитит вас от болезни, – отмечает Комароский. – Но даст вам шансы перенести заболевание как можно легче и не попасть в реанимацию". 

Напомним, что ранее Евгений Комаровский оценил уровень заразности южноафриканского штамма коронавируса "Омикрон". Известный педиатр обратил внимание, что этот вариант — самый заразный из всех известных, и сравнил его с корью. Так, по словам специалиста, избежать заражения не удастся никому. 

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, что Комаровский рассказал, какие обследования прошел бы и какие анализы сдал после выписки из ковидного стационара. При этом он напомнил, что универсального алгоритма действий после перенесенной инфекции пока что нет. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://lifestyle.segodnya.ua/lifestyle/wellness/nuzhno-li-delat-buster-v-samyy-razgar-epidemii-kovida-mnenie-doktora-komarovskogo-1600390.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!