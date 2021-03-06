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В Украине обновились карантинные зоны: кто в «красной» и «оранжевой»

Киев и еще девять областей попали в «оранжевую» зону

сегодня, 23:13
Автор:

Вечканова Елена

Адаптивный карантин в Украине продолжает совершенствоваться и менять "цвета" отдельных регионов страны. Так, по сообщению Кабмина, "красная" зона с жесткими ограничениями в настоящее время распространяется сразу на четыре региона. К Житомирщине, Черновицкой и Ивано-Франковской областях присоединилось Закарпатье.

В Украине обновились карантинные зоны: кто в «красной» и «оранжевой»

В "красной" зоне находится четыре области Украины. Фото: Shutterstock

Так, следует отметить, что в регионах с "красным" цветом — высшим уровнем эпидемиологической опасности — запрещается работа многих учреждений. Так, от ограничений страдает образование (не считая начальных классов и детсадов), торгово-развлекательные центры и другие "тематические" организации, непродовольственные магазины и рынки. Также не разрешается работать спортивным учреждениям — фитнес-центрам, спортзалам, бассейнам и т.п. Кафе и рестораны могут только оформлять заказ "на вынос" или работать с доставкой. При этом отдельные из ограничений могут варьироваться в соответствии с решениями местных властей.

Также пополнился список и "оранжевых" областей. Вместе со столицей теперь на втором уровне эпидемиологической опасности находятся Львовщина, Винничина, Сумщина, Донецкая, Тернопольская, Хмельницкая, Киевская, Николаевская и Запорожская области. Стоит добавить, что в этих регионах действуют ограничения "желтой" зоны, без добавления дополнительных. Впрочем такое изменение цвета означает опасное нахождение на "пороге" "красной" зоны.

Оставшаяся часть Украины "окрашена" в желтый. Там действует ряд ограничений на проведение спортивных и массовых мероприятий (лишь 50% зрителей в зале) и работы заведений общественного питания (могут быть открыты только до полуночи).

Такое зонирование начнет действовать от 8 марта. Очевидно, у многих украинок изменятся праздничные планы. Именно поэтому, чтобы не разочаровать любимых женщин, рекомендуем посмотреть материал на портале "Комментарии". Там найдется подсказка относительно лучшего подарка к Международному женскому дню.

Если же вы настроены на серьезный лад, предлагаем узнать, почему украинские медики критикуют нынешние карантинные требования.


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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/z-8-bereznya-na-teritoriyi-zakarpatskoyi-oblasti-diyatime-chervonij-riven-epidemichnoyi-nebezpeki-rishennya-komisiyi-teb-ta-ns
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