Международный женский день: что стоит подарить на 8 марта — рейтинг

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Вечканова Елена
В преддверии Международного
женского дня сотрудники Киевского международного института социологии опросили
украинок, дабы узнать о самом заветном — желаемом подарке на праздник. На
полезность результатов исследования обратил внимание глава Института публичной
политики и консалтинга Сергей Быков.
Какой подарок украинки хотят на 8 марта? Фото из открытых источников
По мнению специалиста, данный опрос демонстрирует возможность трактовать реальность двумя способами. Первый вариант — женщины настолько бескорыстны, что в качестве подарка их устроят банальные цветы (возможно, даже вырванные на соседской клумбе; правда, возникает вопрос насчет погоды за окном — ред.) и теплые душевные слова, а также внимание. Второй вариант может показывать мужчин, как личностей, не стремящихся потратить на своих любимых лишние деньги, посему женщины даже не надеются на какой-нибудь ценный презент.
Тем не менее, результаты опроса демонстрируют, что 18,3% украинок действительно будут довольствоваться подаренным на 8 Марта букетом. Чуть больше 16% считают, что лучшим презентом для них станет забота и внимание от дорогих сердцу мужчин. 13,1% женщин, вероятно, из-за коронавирусных ограничений весьма соскучились по поездкам, ведь предпочли бы получить в подарок романтическое путешествие (направление не оговаривалось). К сожалению, у 12,5% украинок на данном этапе жизни нет человека, который бы мог их порадовать в праздник. Еще практически 11% опрошенных дам не смогли определиться с ответом.
Деньги, которые
считаются универсальным подарком, к Международному женскому дню предпочли бы
получить всего 2,8% украинок. 2,3% участниц опроса ответили, что не хотели бы
никаких презентов к празднику. Наименее популярная "хотелка" наших соотечественниц
— это книга: о ней вспомнил ровно 1%. Удивительно, что всего на одну десятую
процента — 1,1% в итоге — от этого пункта отстал вариант с ребенком. Вероятней
всего, украинские женщины предпочитают проводить "профессиональный" праздник с
уютом и комфортом, а не в родильном отделении.
На втором графике можно ознакомиться с соотношением желаний женщин и задуманных мужчинами презентов к вручению.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, какой вариант подарков женщины считают худшим.
Также на портале
найдется информация о том, какие презенты, скорее всего, для любимых дам приготовили к празднику мужчины.
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