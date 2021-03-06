Международный женский день: что стоит подарить на 8 марта — рейтинг

В преддверии Международного женского дня сотрудники Киевского международного института социологии опросили украинок, дабы узнать о самом заветном — желаемом подарке на праздник. На полезность результатов исследования обратил внимание глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.

Какой подарок украинки хотят на 8 марта? Фото из открытых источников

По мнению специалиста, данный опрос демонстрирует возможность трактовать реальность двумя способами. Первый вариант — женщины настолько бескорыстны, что в качестве подарка их устроят банальные цветы (возможно, даже вырванные на соседской клумбе; правда, возникает вопрос насчет погоды за окном — ред.) и теплые душевные слова, а также внимание. Второй вариант может показывать мужчин, как личностей, не стремящихся потратить на своих любимых лишние деньги, посему женщины даже не надеются на какой-нибудь ценный презент.

Тем не менее, результаты опроса демонстрируют, что 18,3% украинок действительно будут довольствоваться подаренным на 8 Марта букетом. Чуть больше 16% считают, что лучшим презентом для них станет забота и внимание от дорогих сердцу мужчин. 13,1% женщин, вероятно, из-за коронавирусных ограничений весьма соскучились по поездкам, ведь предпочли бы получить в подарок романтическое путешествие (направление не оговаривалось). К сожалению, у 12,5% украинок на данном этапе жизни нет человека, который бы мог их порадовать в праздник. Еще практически 11% опрошенных дам не смогли определиться с ответом.





Деньги, которые считаются универсальным подарком, к Международному женскому дню предпочли бы получить всего 2,8% украинок. 2,3% участниц опроса ответили, что не хотели бы никаких презентов к празднику. Наименее популярная "хотелка" наших соотечественниц — это книга: о ней вспомнил ровно 1%. Удивительно, что всего на одну десятую процента — 1,1% в итоге — от этого пункта отстал вариант с ребенком. Вероятней всего, украинские женщины предпочитают проводить "профессиональный" праздник с уютом и комфортом, а не в родильном отделении.

" Трактовать можно как угодно, в зависимости от того, что вы хотите сказать. И проиллюстрировать можно одной и той же табличкой опроса , — говорит Сергей Быков, подытоживая сказанное весьма правильной мыслью: — Главное, любите женщин не только 8 марта, а каждый день ".

На втором графике можно ознакомиться с соотношением желаний женщин и задуманных мужчинами презентов к вручению.





Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какой вариант подарков женщины считают худшим.

Также на портале найдется информация о том, какие презенты, скорее всего, для любимых дам приготовили к празднику мужчины.

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