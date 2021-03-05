Какие подарки ждут украинок восьмого марта - статистика

Через несколько дней Украина будет праздновать Международный женский день. Аналитики сайта Picodi.com решили заранее узнать, что украинкам подарят на восьмое марта. Для этого специалисты проверили статистику поисковых запросов, связанных с наступающим праздником и просмотрели, в каких городах Украины самый высокий ажиотаж перед праздником.

Что подарят украинкам на 8 марта в 2021 году. Фото: qulady.ru

Оказалось, что наиболее тщательно к празднику готовятся в Днепре, Донецке и Луганске. В этих городах было найдено больше всего запросов на подарки за последнее время. Уровень интереса к подаркам там колеблется от 246 до 296 процентов. В основном местные жители ищут цветы и подарочные сертификаты.

Столица Украины заняла только двадцатое место. Здесь интерес к подаркам составляет 172 процента. В Киеве женщинам планируют дарить преимущественно праздничный ужин в ресторане.

Меньше всего интересуются праздником и подарками во Львове, Одессе, Тернополе и Ивано-Франковске. Аналитики предположили, что в этих городах Международный женский день воспринимается гражданами немного не так, как в других регионах.

Чаще всего пользователи интернета искали цветы и столики в ресторане. Поэтому можно предположить, что именно на эти подарки может рассчитывать значительная часть женщин.

Меньше всего обращали внимание на мягкие игрушки, нижнее белье и бытовую технику.

Анализировались поисковые запросы в 24 административных центрах Украины на двух языках — русском и украинском.





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