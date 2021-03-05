Какие подарки ждут украинок восьмого марта - статистика

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Кириєнко Анна
Через несколько дней Украина будет праздновать Международный женский день. Аналитики сайта Picodi.com решили заранее узнать, что украинкам подарят на восьмое марта. Для этого специалисты проверили статистику поисковых запросов, связанных с наступающим праздником и просмотрели, в каких городах Украины самый высокий ажиотаж перед праздником.
Что подарят украинкам на 8 марта в 2021 году. Фото: qulady.ru
Оказалось, что наиболее тщательно к празднику готовятся в Днепре, Донецке и Луганске. В этих городах было найдено больше всего запросов на подарки за последнее время. Уровень интереса к подаркам там колеблется от 246 до 296 процентов. В основном местные жители ищут цветы и подарочные сертификаты.
Столица Украины заняла только двадцатое место. Здесь интерес к подаркам составляет 172 процента. В Киеве женщинам планируют дарить преимущественно праздничный ужин в ресторане.
Меньше всего интересуются праздником и подарками во Львове, Одессе, Тернополе и Ивано-Франковске. Аналитики предположили, что в этих городах Международный женский день воспринимается гражданами немного не так, как в других регионах.
Чаще всего пользователи интернета искали цветы и столики в ресторане. Поэтому можно предположить, что именно на эти подарки может рассчитывать значительная часть женщин.
Меньше всего обращали внимание на мягкие игрушки, нижнее белье и бытовую технику.
Анализировались поисковые запросы в 24 административных центрах Украины на двух языках — русском и украинском.
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