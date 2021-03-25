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Главная Новости Общество медицина В Украине обнаружили максимум новых случаев коронавируса с начала пандемии
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В Украине обнаружили максимум новых случаев коронавируса с начала пандемии

Наибольшее количество новых случаев зафиксировано в Киеве

сегодня, 08:49
Автор:

Елизавета Черных

Министр здравоохранения Украины сообщил, что по состоянию на 25 марта на территории страны выявлено 16 669 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это максимальное количество заболевших с начала пандемии в стране, ранее антирекордом было 16 294 случаев, передает РБК-Украина. 

В Украине обнаружили максимум новых случаев коронавируса с начала пандемии

В Украине обнаружили максимум новых случаев коронавируса с начала пандемии - фото из открытых источников

В частности, COVID-19 зафиксировали у 786 детей и 446 медицинских работников. За минувшие сутки наибольшее количество новых случаев зафиксировано в городе Киев (1267), Одесской (1235), Житомирской (1136), Львовской (1032) и Хмельницкой (989) областях.

По данным главы Минздрава, за прошлые сутки было госпитализировано 4 838 пациентов, выздоровело 6 748 человек, а также зафиксировано 362 случаев смерти от последствий коронавирусного заболевания. 

За все время пандемии на территории страны коронавирусом заболели 1 596 575 человек, выздоровели 1 283 020 и зарегистрировано 31 135 летальных случаев. 

Напомним, что в Украине эпидемиологическая ситуация близка к критической, а основная причина неутешительной статистики — "британский" штамм коронавируса. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Ранее "Комментарии" писали, что американская фармацевтическая компания Pfizer начала испытания новых таблеток, предназначенных для борьбы с коронавирусом. Это первое лекарство в мире, которое может помочь больному преодолеть COVID-19 при первых признаках вируса. Препараты успешно прошли лабораторные исследования. Сейчас компания переходит ко второму этапу — тестированию на людях. Пока кандидат называется PF-07321332. Препарат предотвращает репликации вируса в клетках.




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Источник: https://coronavirus.rbc.ua/rus/news/maksimum-nachala-goda-ukraine-obnaruzhili-1616653101.html
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