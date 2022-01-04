В Турции разрешили делать пятую прививку против коронавируса

В Турции министерство здравоохранения одобрило введение пятой бустерной дозы вакцины от коронавируса. Бустерные дозы смогут получить только те, кто уже прошел полный курс вакцинации и прошло с тех пор хотя бы три месяца. Об этом сообщает Daily Sabah.

Турция одобрила пятую дозу вакцины от коронавируса. Фото из открытых источников

"Лица, получившие две дозы китайской вакцины Sinovac и две дозы вакцины BioNTech не менее трех месяцев назад, смогут записаться на прием пятой дозы", — сообщили в Минздраве Турции.

В Турции граждане получают бустерные прививки вакцинами – Sinovac, BioNTech или же препаратом собственного производства – Turkovac. Последняя является собственной разработкой Турции, это инактивированная вакцина от коронавируса, которой начали прививать своих граждан в стране с 30 декабря 2021 года. В настоящее время турецкое население имеет показатель вакцинации на уровне 83% (это две дозы среди населения после 18 лет). Более 91% населения сделало одну прививку.

Между тем, в Украине бустерные дозы только начинают внедрять. Бустерная доза необходима, чтобы усилить эффективность вакцины, которая со временем снижается, у всех привитых людей. В настоящее время в нашем государстве ее вводят только медицинским работникам и работникам домов-интернатов через 6 месяцев после второй дозы. Между тем те, у кого из-за тяжелых сопутствующих болезней не сформировался иммунитет, могут получить дополнительную дозу вакцины через 28 дней после основного курса прививок.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в Украине скоро может быть принято решение о разрешении получения бустерной дозы вакцины против коронавируса для всех желающих.



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