Бустерная доза: кого в Украине начнут прививать первыми

Медицинская система в Украине уже на пороге принятия решения о применении бустерной дозы вакцины против коронавируса для всех граждан Украины. Как передает портал "Комментарии", такой информацией в разговоре с журналистом "Украинского радио" поделился главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

Вакцинация. Фото: сайт КГГА

Главный санврач рассказал, уже есть решение Национальной технической группы экспертов, согласно которому бустерные дозы разрешено делать всем, кому есть 60 и больше лет. Примерно через неделю это решение уже будет официально подкреплено приказом Минздрава.

Игорь Кузин также рассказал, через пару дней будет рассматриваться вопрос о том, чтобы бустерные дозы вакцины могли делать всем соотечественникам по добровольному согласию. Универсальный доступ к тому, чтобы привиться бустерной дозой вакцины могут иметь абсолютно все граждане Украины.

По словам главного санврача, сегодня бустерные дозы Минздрава рекомендует делать всем медработникам. Игорь Кузин напомнил, что бустерная доза вакцины – это плюс 270 дней продолжение срока действия "зеленого" ковид-сертификата.

Читайте также на портале "Комментарии" — ранее в Минздраве рассказали, что бустерная доза – это не повторная вакцинация, как некоторые ошибочно считают. Бустерная доза – это дополнительный укол к общему курсу вакцинации, который усиливает иммунитет в противостоянии с вирусом. Кроме того, Виктор Ляшко рассказал, что бустерную дозу можно делать, если есть хотя бы 9 месяцев интервала между вакцинацией. Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская высказала мнение, что медлить Минздраву не нужно было и решение о бустерной дозе должно было быть принято еще в прошлом году. В 2021-ом украинцев уже должны были прививать бустерной дозой.





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