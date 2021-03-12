В Тернополе придумали радикальный способ борьбы с нарушителями карантина (ВИДЕО)

В Тернополе прибегнут к непривычному радикальному способу борьбы с нарушителями карантинных требований. По сообщению городского головы Сергея Надала, предпринимателей, которые не соблюдают эпидограничений, установленных в регионе, будут отключать от потребления воды, тепла и тому подобное.

В Тернополе будут радикально бороться с нарушителями карантина. Фото из открытых источников

Чиновник утверждает, что в последнее время правоохранители все чаще регистрируют случаи нарушений карантина в городе. На фоне значительного роста количества заболевших коронавирусом подобные действия нельзя оставить без внимания.

Именно поэтому Надал утверждает, что субъекты хозяйственной деятельности, которые продолжат не соблюдать общепринятые правила, получат своеобразное "наказание". Речь идет о возможном отключении тепла, водоснабжения, канализации и других коммунальных "благ" в соответствующих учреждениях-нарушителях. При этом мэр Тернополя утверждает, что такие меры вынуждены и ему очень не хотелось принимать подобных решений.

"Я всегда поддерживал наших предпринимателей, мы все хотим работать", — подчеркнул Надал во время брифинга, при этом напомнив горожанам пример Ивано-Франковска.

По мнению чиновника, лучше несколько недель "потерпеть", чем попасть в "красную" зону с большим количеством больных и сильнейшими ограничениями.

Также во время выступления Сергей Надал рассказал, что учебные заведения пока остаются с очной формой обучения, без перевода в онлайн — пока это позволит эпидемиологическая ситуация. Кроме того, при увеличении интенсивности распространения коронавируса к медицинскому персоналу тернопольских больниц могут присоединиться местные студенты-медики — на добровольной, волонтерской основе. Дополнительно Надал пообещал обратиться к НСЗУ с просьбой выделить специальное финансирование для таких работников.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, которое карантинное зонирование сейчас в Украине, и какие области являются "красными" и "оранжевыми".

Также на портале удастся узнать, когда, по мнению эксперта, украинцы смогут обходиться без защитных масок.

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