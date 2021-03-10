Когда украинцы смогут снять маски — эксперт

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Кириєнко Анна
Мир постепенно начинает прощаться с пандемией коронавируса. В Америке люди, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19 смогут ходить в общественных местах без масок. В Европе активно делают прививки гражданам. Во многих странах планируют создать "ковидные паспорта", которые бы позволили людям снова свободно путешествовать по разным странам. А какова ситуация в Украине? Когда мы сможем свободно ходить без масок и не соблюдать социальной дистанции? Об этом сайту "Комментарии" рассказал социолог Павел Кутуев.
Коронавирус в Украине: когда граждане снимут маски. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Эксперт напоминает, что известный американский эпидемиолог Энтони Фаучи говорил: минимальная цифра вакцинации для выработки коллективного иммунитета — 70%, а желаемая — 85%.
По мнению эксперта, отсутствие четкой линии действий со стороны власти, понятного плана и коммуникации с гражданами, не дают оснований для оптимистических прогнозов по выходу из коронакризиса.
Напомним, что в Украине с начала вакцинации сделали прививки от коронавируса уже 23 480 гражданам. За весь период вакцинации больше всего привитых зафиксировано в Донецкой области — 3 134, меньше всего в Сумской области — 430.
Также ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что медицинская система Украины готова к третьей волне Covid-19. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Крысолов
сегодня, 18:18
Да за пару часов можно решить этот "кризис"! Отправить банду медицинских фашистов на нары - и нет никакой страшной проблемы. Приверженцев идеи "мордовать здоровых вместо того, чтоб лечить больных" ждёт Нюрнберг-2 и тюрьма Шпандау-2.