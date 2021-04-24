В США отменили ограничения на использование вакцины Johnson & Johnson: что произошло

В США сняли ограничения на применение вакцины Johnson & Johnson. Это сделало управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Об этом информирует газета The New York Times.

Вакцинация - фото из открытых источников

"Решение, которое разрешает возобновить использование вакцины, было принято после соответствующих рекомендаций панели экспертов по итогам их голосования", — пишет издание.

Теперь каждый отдельный штат будет принимать решение о возобновлении использования вакцины. Этот процесс может занять несколько дней.

Ранее за возобновление вакцинации препаратом людей старше 18 лет проголосовали 10 членов экспертного совета. Против высказались четыре эксперта, один воздержался.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально рекомендует вакцину от Covid-19 компании Janssen, которая входит в американский концерн Johnson & Johnson. Представитель Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации Алехандро Кравиото заявил, что вакцина защищает от тяжелой формы Covid-19 на 85,4% спустя 28 дней после прививки. Отмечается, что препарат Johnson & Johnson предназначен для граждан старше 18 лет, при этом для достижения полной эффективности достаточно одной прививки.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине не фиксировали случаев тромбоза после получения дозы Covid-вакцины AstraZeneca (Covishield). На сегодня зафиксированы 362 побочные реакции на препарат. Также до этого Максим Степанов заявлял, что вакцина AstraZeneca, которая используется в Украине, полностью безопасна. Степанов отметил, что уже вакцинировал своих родителей этим препаратом.

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