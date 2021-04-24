logo
Русский Українська

BTC/USD

49818.85

ETH/USD

2267.35

LTC/USD

231.32

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

33.75

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина В США отменили ограничения на использование вакцины Johnson & Johnson: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

В США отменили ограничения на использование вакцины Johnson & Johnson: что произошло

Теперь каждый отдельный штат будет принимать решение о возобновлении использования вакцины

сегодня, 04:34
Автор:

Ольга Чародий

В США сняли ограничения на применение вакцины Johnson & Johnson. Это сделало управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Об этом информирует газета The New York Times.

В США отменили ограничения на использование вакцины Johnson & Johnson: что произошло

Вакцинация - фото из открытых источников

"Решение, которое разрешает возобновить использование вакцины,  было принято после соответствующих рекомендаций панели экспертов по итогам их голосования", — пишет издание.

Теперь каждый отдельный штат будет принимать решение о возобновлении использования вакцины. Этот процесс может занять несколько дней.

Ранее за возобновление вакцинации препаратом людей старше 18 лет проголосовали 10 членов экспертного совета. Против высказались четыре эксперта, один воздержался.

 Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально рекомендует вакцину от Covid-19 компании Janssen, которая входит в американский концерн Johnson & Johnson. Представитель Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации Алехандро Кравиото заявил, что вакцина защищает от тяжелой формы Covid-19 на 85,4% спустя 28 дней после прививки. Отмечается, что препарат Johnson & Johnson предназначен для граждан старше 18 лет, при этом для достижения полной эффективности достаточно одной прививки.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине не фиксировали случаев тромбоза после получения дозы Covid-вакцины AstraZeneca (Covishield). На сегодня зафиксированы 362 побочные реакции на препарат. Также до этого Максим Степанов заявлял, что вакцина AstraZeneca, которая используется в Украине, полностью безопасна. Степанов отметил, что уже вакцинировал своих родителей этим препаратом. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nytimes.com/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ