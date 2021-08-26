В случае следующей волны коронавируса в Киеве не будут закрывать учебные заведения

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Татьяна Каптур
При введении жёстких мер, в столице не планируют закрывать садики и учебные заведения. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Виталий Кличко - мэр Киева, фото Украинская правда
Также, Виталий Кличко отметил, что в Киеве продолжается масштабная программа вакцинации. Она действует с апреля этого года.
Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что все школы с первого сентября будут учиться в обычном режиме.
Также, отметим, что адаптивный карантин продлили до 1 октября. Это связано со стремительным ростом больных коронавирусом.
Сам премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что ситуация в стране под контролем и паниковать не стоит. Но учитывая опыт прошлого года, то было принято продлить карантин.
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