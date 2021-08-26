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В случае следующей волны коронавируса в Киеве не будут закрывать учебные заведения

Школы и детские сады обеспечены всем, чтобы соблюдать простые правила безопасности во время пандемии

сегодня, 16:52
Автор:

Татьяна Каптур

При введении жёстких мер, в столице не планируют закрывать садики и учебные заведения. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В случае следующей волны коронавируса в Киеве не будут закрывать учебные заведения

Виталий Кличко - мэр Киева, фото Украинская правда

"Вакцинация педагогов проходит стремительно быстро и учитывая опыт прошлого года, в случае чего, школы и детские садики закрывать не планируется" — информирует мэр Киева Виталий Кличко.

Также, Виталий Кличко отметил, что в Киеве продолжается масштабная программа вакцинации. Она действует с апреля этого года. 

"Педагоги для нас являются приоритетной группой, которая должна вакцинироваться. Напомню, что в столице уже работают 17 пунктов вакцинации, поэтому каждый желающий может без проблем привиться" — подчеркнул Кличко.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что все школы с первого сентября будут учиться в обычном режиме.                                        

"Украина находится в "зелёной" зоне, а школы обеспечены всем, чтобы соблюдать простые правила безопасности во время пандемии" — заявил политик.

Также, отметим, что адаптивный карантин продлили до 1 октября. Это связано со стремительным ростом больных коронавирусом.

Сам премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что ситуация в стране под контролем и паниковать не стоит. Но учитывая опыт прошлого года, то было принято продлить карантин.                                                                                                                        

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Источник: https://kyivcity.gov.ua/news/vitaliy_klichko_do_novogo_navchalnogo_roku_zdiysnili_remonti_v_217_sadochkakh_ta_v_242_shkolakh_stolitsi/
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