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В Минздраве рассказали, при каком условии школы на карантин закрывать не будут

В Минздраве оценили вероятность нового локдауна и сказали, что будет с работой школ

сегодня, 16:05
Автор:

Кравцев Сергей

Несмотря на то, что в Украине второй день подряд фиксируют больше 1000 кейсов заболевания коронавирусом, в частности, новым штаммом Delta, поводов для того, чтобы готовиться к карантину в школах и университетах нет. Как информирует портал "Комментарии", об этом в эфире программы "Сніданок з 1+1" рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

В Минздраве рассказали, при каком условии школы на карантин закрывать не будут

Школа - фото Апостроф

Чиновник рассказал, что школьникам к новому карантину пока что готовиться не стоит, новый учебный год должен начаться без каких-то эксцессов. Переходить на онлайн-обучение никто не планирует. Планам может помешать разве что тот факт, что будет провакцинировано меньше 80% учителей. Министр отметил, сегодня уже позади долгий путь борьбы с пандемией, сделаны определённые выводы и есть понимание, как дальше противостоять распространению коронавируса, но в этой борьбе – закрывать школы и университеты на локдаун не выход.

По словам Виктора Ляшко, даже, если та или иная область в связи с распространением заболеваемости COVID-19 попадет в "оранжевую" или "красную" зону школы все равно продолжат работать. Такие же нормы будут действовать и для учреждений культуры. Министр отметил, сейчас в Украину прибыло 6 млн доз вакцин от разных производителей. Поэтому он обращается к соотечественникам не медлить, активно вакцинироваться, чтобы не допустить введения локдауна и резкого скачка заболеваемости коронавирусом. 

Отметим, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Министерстве здравоохранения готовятся к трем возможным сценариям очередной волны COVID-19. Речь идет об оптимальном, пессимистическом и умеренном сценариях.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0vIyglycwJ4
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