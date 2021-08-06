logo
Русский Українська

BTC/USD

40528.58

ETH/USD

2785.54

LTC/USD

146.21

USD/UAH

27.20

EUR/UAH

32.15

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина Рано сняли маски: в Украине прогнозируют три сценария новой волны COVID
commentss НОВОСТИ Все новости

Рано сняли маски: в Украине прогнозируют три сценария новой волны COVID

В Минздраве признали, что уже готовятся к третьей волне пандемии

сегодня, 08:30
Автор:

Кравцев Сергей

В Минздраве признали, что уже готовятся к третьей волне пандемии. Прорабатываются три варианта, как может протекать очередная волна коронавируса. Как сообщают "Комментарии", такую информацию в эфире телеканала "Украина 24" озвучил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Рано сняли маски: в Украине прогнозируют три сценария новой волны COVID

Карета скорой помощи - фото Украинская правда

Виктор Ляшко заверил, что причин для беспокойства на сегодняшний день нет, ситуация контролируема, тем не менее, в Министерстве здравоохранения решили спрогнозировать течение очередной волны коронавируса, дабы уменьшить риски скачка заболеваемости и смертности от коронавируса среди населения.

По словам министра, на сегодняшний день есть три варианта течения очередной волны – это оптимальный, пессимистический и умеренный. Уже сейчас три сценария рассматривают для того, чтобы спрогнозировать, какое количество коек должно быть отведено на случай госпитализации больных. Виктор Ляшко подчеркнул, нужно уже сейчас подумать о том, чтобы не было проблем с койками с кислородом, с реанимационными койками, если вдруг придется проходить самый худший пессимистический сценарий. Министр заверил, что Министерство подходит в полной готовности, какой бы из трёх сценариев не выпал Украине. 

Также Виктор Ляшко рассказал, что, если раньше рассматривали просто подключение кислорода к койкам, то сейчас оценивают и количество кислорода, которое должно подаваться к одному больному, показатель этот 6 литров в минуту. Украина уже имеет опыт и понимает, как противостоять пандемии. 

Читайте также на портале "Комментарии" — новый штамм коронавируса Delta в Украине набирает обороты – названы области, которые лихорадит больше всего.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/channel/UCMp5Buw-6LpbbV9r9Sl_5yg
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ