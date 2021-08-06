Рано сняли маски: в Украине прогнозируют три сценария новой волны COVID

В Минздраве признали, что уже готовятся к третьей волне пандемии. Прорабатываются три варианта, как может протекать очередная волна коронавируса. Как сообщают "Комментарии", такую информацию в эфире телеканала "Украина 24" озвучил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Карета скорой помощи - фото Украинская правда

Виктор Ляшко заверил, что причин для беспокойства на сегодняшний день нет, ситуация контролируема, тем не менее, в Министерстве здравоохранения решили спрогнозировать течение очередной волны коронавируса, дабы уменьшить риски скачка заболеваемости и смертности от коронавируса среди населения.

По словам министра, на сегодняшний день есть три варианта течения очередной волны – это оптимальный, пессимистический и умеренный. Уже сейчас три сценария рассматривают для того, чтобы спрогнозировать, какое количество коек должно быть отведено на случай госпитализации больных. Виктор Ляшко подчеркнул, нужно уже сейчас подумать о том, чтобы не было проблем с койками с кислородом, с реанимационными койками, если вдруг придется проходить самый худший пессимистический сценарий. Министр заверил, что Министерство подходит в полной готовности, какой бы из трёх сценариев не выпал Украине.

Также Виктор Ляшко рассказал, что, если раньше рассматривали просто подключение кислорода к койкам, то сейчас оценивают и количество кислорода, которое должно подаваться к одному больному, показатель этот 6 литров в минуту. Украина уже имеет опыт и понимает, как противостоять пандемии.

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