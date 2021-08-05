Новый штамм коронавируса Delta набирает обороты: в каких регионах больше всего зараженных

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Хмільовська Інна
В Украине набирает обороты инфицирование новым штаммом коронавируса "Дельта". Об этом в эфире "Украинского радио" сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, передает Укринформ.
Коронавирус, фото с открытых источников
По его словам, больше всего случаев инфицирования "Дельтой" сейчас в Волынской, Одесской, Тернопольской областях, Черновцах и Киеве.
Главный госсанврач напомнил, что штамм "Дельта" распространяется быстрее, чем другие штаммы, чаще приводит к госпитализации. Вместе с тем, от нового опасного штамма защищает вакцинация.
В целом, по словам санврача, пока ситуация с заболеваемостью COVID-19 по всей стране постепенно ухудшается.
Как ранее сообщал портал "Комментарии", в ВОЗ заявляли о чрезмерной опасности штамма "Дельта" . Центры по контролю и профилактике заболеваний США определили, что этот штамм способен передаваться подобно ветрянке. К тому же, специалисты уверены, что "Дельта" может спровоцировать возникновение серьезных осложнений.
Глава ВОЗ сообщил, что за прошедший месяц во многих странах мира увеличилось количество случаев заболевания коронавирус на 80%. Также он подчеркнул, что смертность в Африке, где прививки против COVID получили лишь 1,5 граждан, за месяц выросло на 80%.
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