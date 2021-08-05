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Новый штамм коронавируса Delta набирает обороты: в каких регионах больше всего зараженных

В Украине официально подтверждено уже 147 случаев инфицирования штаммом "Дельта"

сегодня, 14:15
Автор:

Хмільовська Інна

В Украине набирает обороты инфицирование новым штаммом коронавируса "Дельта". Об этом в эфире "Украинского радио" сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, передает Укринформ.

Новый штамм коронавируса Delta набирает обороты: в каких регионах больше всего зараженных

Коронавирус, фото с открытых источников

"Что касается штамма" Дельта ", то несколько недель назад мы говорили о 17 случаев. Сейчас официально подтвержденных 147 случаев на уровне страны. То есть штамм находится на территории Украины и распространяется ", — сказал Кузин.

По его словам, больше всего случаев инфицирования "Дельтой" сейчас в Волынской, Одесской, Тернопольской областях, Черновцах и Киеве.

Главный госсанврач напомнил, что штамм "Дельта" распространяется быстрее, чем другие штаммы, чаще приводит к госпитализации. Вместе с тем, от нового опасного штамма защищает вакцинация.

"Есть единичные сообщения о снижении эффективности вакцины, но это снижение не является существенное. Даже при вспышке "Дельты" в разных странах, вакцинированы люди не попадали в больницы и странам с должным уровнем вакцинации удалось избежать такого экстранагрузки именно на систему здравоохранения ", — сказал Кузин.

В целом, по словам санврача, пока ситуация с заболеваемостью COVID-19 по всей стране постепенно ухудшается.

"Каждый день мы видим плюс 10-15 новых случаев заболевания. На самом деле, эта ситуация — довольно рискованная, ведь ситуация ухудшается в каждой области страны, и вспышку можно ожидать не только в отдельных областях, а где угодно", — сказал Кузин.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", в ВОЗ заявляли о чрезмерной опасности штамма "Дельта" . Центры по контролю и профилактике заболеваний США определили, что этот штамм способен передаваться подобно ветрянке. К тому же, специалисты уверены, что "Дельта" может спровоцировать возникновение серьезных осложнений.

Глава ВОЗ сообщил, что за прошедший месяц во многих странах мира увеличилось количество случаев заболевания коронавирус на 80%. Также он подчеркнул, что смертность в Африке, где прививки против COVID получили лишь 1,5 граждан, за месяц выросло на 80%.


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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3292626-v-ukraini-pidtverdili-vze-147-vipadkiv-stamu-koronavirusu-delta.html
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