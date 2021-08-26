Эксперты назвали COVID-вакцины, которые теряют эффективность после второй дозы

Ученые провели ряд исследований после которых пришли к выводу, что ведущие вакцины против коронавируса существенно теряют свои свойства в борьбе с коронавирусом после того, как прошло полгода, как человек получил вторую дозу вакцины. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет theguardian.

Вакцинация Фото из открытых источников

В частности, ученые отмечают, что проводили проверку таких ведущих вакцин, как Pfizer и AstraZeneca. Во время анализа брались во внимание 1,2 миллиона людей, которые были привиты одной из этих вакцин. В итоге выяснилось, что реальная защита от коронавируса стремительно начинала уменьшаться, спустя 6 месяц после даты второго вакцинирования.

При этом исследователи точно не выяснили главную причину, почему эффективность вакцин начинала стремительно падать. Также ученые отмечают, что исследования проводились только с учетом вакцинирования такими вакцинами, как Pfizer и AstraZeneca.

В итоге выводы такие – защита вакцины Pfizer эффективна на 88% спустя месяц после прививания второй дозой. А уже спустя 5-6 месяцев эффективность падает до 74%.

Что же касается вакцины AstraZeneca, то через месяц после прививания этот препарата гарантирует вам защиту на 77%, но уже спустя 4-5 месяцев его эффективность будет равна лишь 67%. Медики акцентируют внимание на том, что каждый человек должен знать, что ни одна вакцина в мире не может гарантировать на 100% защиту от заражения коронавирусом. В то же время ученые отмечают, что вакцина может почти со 100% гарантией облегчить исход болезни.

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