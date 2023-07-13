В России одобрили закон о запрете смены пола

Госдума Российской Федерации одобрила во втором чтении законопроект о запрете смены пола. Законодательная новация получила единодушную поддержу депутатов. Об этом сообщают "Комментарии".

Госдума РФ

"Важные поправки — усыновителями или опекунами не могут быть лица, изменившие пол, — сказано в сообщении нижней палаты российского парламента. - Кроме того, если одним из супругов будут внесены изменения в запись акта гражданского состояния об изменении пола, то брак будет аннулирован".

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Инициатива о запрете смены пола была внесена в Госдуму РФ в мае 2023 года 400 депутатами от всех пяти фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным. Законопроект предусматривает новации, согласно которым медработникам не будет разрешено делать операции по смене пола, кроме случаев лечения врожденных физиологических аномалий — формирования пола у детей. Но и такое вмешательство можно будет осуществлять только "по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения".

Третье чтение планируется завтра, 14 июля.

Сегодня же Верховная Рада Украины в первом чтении одобрила законопроект, разработанный Кабмином, о разрешении легального использования каннабиса в медицинских целях. Предполагается, что теперь обезболивающие препараты на основе каннабиса станут доступными онкобольным, раненным или травмированным военнослужащим, проходящим лечение, а также всем жертвам войны в Украине.

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