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Сколько граждан России поддерживают мирные переговоры с Украиной

Поддерживают ли россияне усиление эскалации или согласны перейти к мирным переговорам с Украиной. Новый опрос дал ответ на эти вопросы.

сегодня, 17:17
Автор:
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Slava Kot
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Война России против Украины длится более 16 месяцев. Социологическая служба Russian Field провела опрос среди граждан России о необходимости продолжать войну с Украиной или переходить к мирным переговорам. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Сколько граждан России поддерживают мирные переговоры с Украиной

Сколько граждан России поддерживают мирные переговоры с Украиной Фото из открытых источников

Мнения россиян о необходимости продолжать войну или идти на мирные переговоры разделились. За продолжение проведения "специальной военной операции" выступило 45% респондентов. О необходимости мирных переговоров выступили 44% опрошенных.


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 Сколько граждан России поддерживают мирные переговоры с Украиной - фото 2

Соцслужба Russian Field решила спросить у россиян, являются ли они сторонниками эскалации войны. 23% заявили о своей приверженности увеличению военного конфликта, тогда как за уменьшение эскалации проголосовало 32%. Однако большинство – 41% выбрали нейтральный вариант.

Согласно опросам, Russian Field существует закономерность между увеличением военных действий и возрастом опрошенных респондентов. Среди людей 18-29 лет поддерживают эскалацию 10%, в группе 30-44 года за увеличение военного конфликта высказались 17%. Среди респондентов в возрасте 45-59 лет наращивании эскалации выбрало 27% россиян, а в группе старше 60 лет таких оказалось 34%.

"Различия в оценке того, что происходит с разными возрастными группами, — это скорее отличия именно в источниках информации", — считает кандидат философских наук Пензенского государственного университета Анна Очкина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько россиян поддерживает ядерный удар по Украине. Кроме того, граждане России высказались, успешны ли военные действия в Украине.

Также "Комментарии" писали о Борисе Джонсоне, который назвал еще одну угрозу для Украины, кроме России.



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Источник: https://www.rbc.ru/politics/13/07/2023/64ae64369a79473dea569f07
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