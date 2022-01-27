В Раде ожидают до 70 тысяч новых случаев COVID-19 в сутки: названы сроки

По словам председателя комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, в Украине прогнозируется серьезная вспышка коронавирусной инфекции. Ожидается, что количество заболевших в сутки может достигать до 70 тысяч. Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на заявления парламентария.

В Раде ожидают более 70 тысяч новых случаев COVID-19 в сутки - фото из открытых источников

Радуцкий считает, что на протяжении следующих двух-трех недель количество суточных заражений коронавирусом будет расти. При этом, парламентарий добавил, что мутация "Омикрон", особенно у привитых граждан, не вызывает тяжелых последствий:

"Следующие 2-3 недели у нас будет более 60-70 тысяч заболевших за сутки", — сказал Михаил Радуцкий.

Нардеп также подчеркнул, что несмотря на то, что в стране зафиксировано более 30 тысяч новых кейсов коронавируса, на данный момент занято не более 30% больничных коек с кислородом.

Напомним, что в четверг, 27 января, в Украине обнаружили наибольшее количество новых случаев инфицирования COVID-19 с начала пандемии — 32 393. Больше всего заболеваших коронавирусом зафиксировали в Ивано-Франковской области. При этом от последствий коронавирусного заболевания в стране скончалось 154 человека.

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что врач Тарас Жиравецкий объяснил украинцам, в чем хитрость южноафриканского штамма коронавируса "Омикрон", который поражает как непривитых граждан, так и вакцинированных. В связи с этим приблизительно каждый пятый гражданин имеет риск подхватить коронавирус повторно. Специалист отметил, что эта мутация вируса распространяется по планете со скоростью света.

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