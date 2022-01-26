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Врач рассказал, в чем хитрость штамма "Омикрон"

Примерно каждый пятый имеет шанс заболеть коронавирусом повторно

сегодня, 12:10
Автор:

Елизавета Черных
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Главный врач одного из медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий рассказал, в чем хитрость коронавирусного штамма "Омикрон". В частности, доктор отмечает, что эта мутация распространяется по миру "со скоростью света". Об этом специалист написал в своем Telergam. 

Врач рассказал, в чем хитрость штамма "Омикрон"

Врач рассказал, в чем хитрость штамма "Омикрон" - фото из открытых источников

По словам Жиравецкого, "Омикрон" даже не останавливает вакцинация и только на 80% останавливает природный иммунитет. То есть примерно каждый пятый имеет шанс заболеть коронавирусом повторно. 

Специалист отмечает, что медицинские маски уже не демонстрируют такую эффективность при этой мутации вируса. Привитые граждане или те, кто имеет сертификат о выздоровлении, могут беспрепятственно посещать места, где собирается много людей. При этом, имея симптомы, они не спешат делать тест на COVID-19, поскольку это дорого, иногда сложно и долго. 

"И зачем делать этот тест, если ты вакцинирован или переболел? И у тебя есть вся свобода передвижения и возможность ходить на работу!Кроме того, можно сделать тест из аптеки и не сообщить никому, что у тебя две полоски", — пишет врач. 

Поэтому, отмечает Жиравецкий, Украину может ждать такое же "цунами новых случаев "Омикрона", как в странах Европы. О том, что этот штамм уже заполонил страну говорит статистика и появление красных карантинных зон. 

Кроме того, врач добавил, что инфицированные южноафриканским штаммом переносят заболевание легче, чем при Дельта-варианте, только если заражение повторное. 

"Протекает ли Омикрон легче? Нет, если вы встретились с вирусом впервые", — говорит Жиравецкий. 

Врач призвал граждан, которые знают, что они заражены коронавирусом, быть ответственными и самоизолироваться дома. 

Ранее в материала портала "Комментарии" - Что нужно знать при повторном заражении COVID-19. 


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Источник: https://t.me/doctor_taras/1229
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