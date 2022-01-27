В Украине зафиксирован новый антирекорд по количеству больных коронавирусом

В Украине новый антирекорд за весь период пандемии с 2020 года – за сутки зарегистрировали 32 393 новых случаев COVID-19. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В Украине распространился Омикрон, фото из открытых источников

Среди инфицированных – 4 847 детей, также заболели коронавирусной болезнью 797 медицинских работников. С 27 января "красной" стала Ровенская область. Кроме того, в "красной" зоне Ивано-Франковская область. В ближайшее время "покраснеть" могут еще четыре западные области: Винницкая, Львовская, Тернопольская, Черновицкая.

За сутки с 26 по 27 января умерли от осложнений вследствие коронавирусной болезни 154 пациента. С 2020 года переболело коронавирусной болезнью 3 601 952 человека, умерло почти 100 тысяч — 99 738 человек.

Больше всего больных выявлено в Ивано-Франковской (2862), Львовской (2696), Житомирской (2467), Одесской (1939) областях, столице (2012).

Новый штамм Омикрон поражает вакцинированных и невакцинированных людей. Советы врача Евгения Комаровского для граждан следующие: носить вместо масок респираторы с системой защиты N95/FFP2, держать дистанцию, купить датчик СО2. Также нужно почаще проветривать помещение, где вы находитесь.

Как сообщал портал "Комментарии", врач Комаровский считает, что реальную картину с количеством больных никто не знает. В эфире ток-шоу "Время Голованова" Евгений Комаровский подчеркнул, что сейчас украинцам грозит новая волна заболеваемости штаммом Омикрон. По словам врача, в Украину пришел Омикрон, от которого нет защиты, и стремительно распространяется.

Мы писали, что врач Олеся Гетьман рассказала, какие симптомы коронавирусной болезни должны вызывать беспокойство и, когда пациентам может понадобиться медицинская помощь.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!