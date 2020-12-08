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В мире постепенно началась вакцинация: как она проходит

В Украину вакцина должна прибыть в первом квартале 2021 года

сегодня, 21:54
Автор:

Дмитрий Симоненко

Сегодня в Великобритании началась кампания по вакцинации против Covid-19. Первой прививку получила 90-летняя британка Маргарет Кинан. Через неделю ей исполнится 91 год. Первым привитым мужчиной стал 81-летний мужчина Уильям Шекспир. Всего Британия закупила 40 млн доз.

В мире постепенно началась вакцинация: как она проходит

Жители Чехии ждут вакцину от Covid-19 уже в январе. Известно, что с начала года в Чехии начнут прививать пожилых людей и группы риска по здоровью, далее медработников и учителей. Для всех предусмотрена бесплатная вакцинация за счёт страховки и страховых выплат.

Чешское правительство заказало вакцины у Astra Zeneca, BioNTech и Pfizer, а также вакцины у Johnson & Johnson  для 5,5 миллиона человек у на сумму 1,8 миллиарда чешских крон (2,34 млрд грн) по совместному соглашению со странами ЕС и ведет переговоры с другими производителями.

Германия планирует начать вакцинацию уже весной будущего года. По словам главы Минздрава Германии, массовая вакцинация начнётся не позднее лета.

Вакцинация также началась и в России. Сахалин стал первым регионом, объявившим о начале прививочной кампании против коронавируса. Тем, кто будет делать прививку от коронавируса в РФ, необходимо отказаться от алкоголя за 14 дней до вакцинации и еще в течение 42 дней после первой инъекции. 

Ранее "Комментарии" писали о том, что эксперты высказали свое мнение относительно иммунитета против коронавируса после вакцинации.

Кроме того, порталу стало известно, что вакцина против COVID-19 от американской фармкомпании Moderna продемонстрировала 100-процентную эффективность при терапии у больных с тяжелым протеканием заболевания. Такое заявление сделали представители компании-производителя.



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Источник: https://t.me/pavlovskynews/7323
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