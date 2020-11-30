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Главная Новости Общество медицина Стало известно, какая вакцина показала 100-% эффективность
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Стало известно, какая вакцина показала 100-% эффективность

Как обращают внимание представители фармкомпании, при введении препарат практически не вызывает побочных явлений

сегодня, 20:37
Автор:

Дмитрий Симоненко

Вакцина против COVID-19 от американской фармкомпании Moderna продемонстрировала 100-процентную эффективность при терапии у больных с тяжелым протеканием заболевания. Такое заявление сегодня сделали представители компании-производителя.

Стало известно, какая вакцина показала 100-% эффективность

Известно, что испытания вакцины проходили по двум группам людей. Одни из них – 30 тысяч человек, заболевших коронавирусом с тяжелым протеканием болезни, вторую группу добровольцев составили здоровые люди. В случае с больными препарат продемонстрировал 100-% эффективность.

Также известно, что из партии здоровых тестируемых, а их было, как и в предыдущем случае – 30 тысяч, 196 человек получали плацебо, еще 11 после вакцинирования заболели коронавирусной болезнью. Поэтому такие данные дают право производителю говорить об эффективности препарата в более 94 процентов. 

Ранее портал "Комментарии" писал о том, что исследователи Киевской школы экономики опубликовали статью, в которой рассказывают в каком случае вакцинация поможет преодолеть пандемию.

Кроме того, стало известно когда стартует вакцинация от коронавирусной болезни в Украине.



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Источник: https://www.modernatx.com/newsroom/publications
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