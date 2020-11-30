Стало известно, какая вакцина показала 100-% эффективность

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Дмитрий Симоненко
Вакцина против COVID-19 от американской фармкомпании Moderna продемонстрировала 100-процентную эффективность при терапии у больных с тяжелым протеканием заболевания. Такое заявление сегодня сделали представители компании-производителя.
Известно, что испытания вакцины проходили по двум группам людей. Одни из них – 30 тысяч человек, заболевших коронавирусом с тяжелым протеканием болезни, вторую группу добровольцев составили здоровые люди. В случае с больными препарат продемонстрировал 100-% эффективность.
Также известно, что из партии здоровых тестируемых, а их было, как и в предыдущем случае – 30 тысяч, 196 человек получали плацебо, еще 11 после вакцинирования заболели коронавирусной болезнью. Поэтому такие данные дают право производителю говорить об эффективности препарата в более 94 процентов.
Ранее портал "Комментарии" писал о том, что исследователи Киевской школы экономики опубликовали статью, в которой рассказывают в каком случае вакцинация поможет преодолеть пандемию.
Кроме того, стало известно когда стартует вакцинация от коронавирусной болезни в Украине.
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