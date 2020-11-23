Стало известно, когда стартует вакцинация от коронавируса в Украине

Начало вакцинации от коронавирусной болезни в Украине можно ожидать не раньше конца весны-начала лета будущего года. Именно в это время данный препарат в рамках международной программы COVAX появится в нашей стране и обеспечит пятую часть украинцев – всего МОЗ согласно программе получит 8 млн доз на двухразовое введение препарата 4 млн украинцев. Первая партия препарата, которая прибудет в Украину, составит 1,8 млн. Об этом сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на источник в правительстве.

Остальной необходимый объем препарата будет закуплен государством за счет выделенных из бюджета средств, а также через коммерческие поставки.

По полученным данным, Кабмин планирует закупить препарат у американской Moderna и немецкой Pfizer-BioNTech. Также была озвучена сумма, выделенная на вакцину – она составляет 19,4 миллиарда грн. На эту сумму удастся двукратно привить еще 19 млн человек.

Ранее "Комментарии" писали о том, что американская фармацевтическая компания Pfizer и совместно с немецким BioNTech 20 ноября, подали необходимые документы на регистрацию в Соединенных Штатах Америки созданной вакцины против COVID-19.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!