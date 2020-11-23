Стало известно, когда стартует вакцинация от коронавируса в Украине

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Дмитрий Симоненко
Начало
вакцинации от коронавирусной болезни в Украине можно ожидать не раньше конца
весны-начала лета будущего года. Именно в это время данный препарат в рамках
международной программы COVAX появится в нашей стране и обеспечит пятую часть
украинцев – всего МОЗ согласно программе получит 8 млн доз на двухразовое введение
препарата 4 млн украинцев. Первая партия
препарата, которая прибудет в Украину, составит 1,8 млн. Об этом сообщает
издание "Экономическая правда" со ссылкой на источник в правительстве.
Остальной
необходимый объем препарата будет закуплен государством за счет выделенных из
бюджета средств, а также через коммерческие поставки.
По полученным данным, Кабмин планирует закупить препарат у американской Moderna и немецкой Pfizer-BioNTech. Также была озвучена сумма, выделенная на вакцину – она составляет 19,4 миллиарда грн. На эту сумму удастся двукратно привить еще 19 млн человек.
Ранее "Комментарии" писали о том, что американская фармацевтическая компания Pfizer и совместно с немецким BioNTech 20 ноября, подали необходимые документы на регистрацию в Соединенных Штатах Америки созданной вакцины против COVID-19.
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