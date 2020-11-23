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Главная Новости Общество медицина Стало известно, когда стартует вакцинация от коронавируса в Украине
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Стало известно, когда стартует вакцинация от коронавируса в Украине

Выделенная ВОЗ вакцина позволит привить 4 миллиона украинцев

сегодня, 19:31
Автор:

Дмитрий Симоненко

Начало вакцинации от коронавирусной болезни в Украине можно ожидать не раньше конца весны-начала лета будущего года. Именно в это время данный препарат в рамках международной программы COVAX появится в нашей стране и обеспечит пятую часть украинцев – всего МОЗ согласно программе получит 8 млн доз на двухразовое введение препарата 4 млн украинцев.  Первая партия препарата, которая прибудет в Украину, составит 1,8 млн. Об этом сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на источник в правительстве.

Стало известно, когда стартует вакцинация от коронавируса в Украине

Остальной необходимый объем препарата будет закуплен государством за счет выделенных из бюджета средств, а также через коммерческие поставки.

По полученным данным,  Кабмин планирует закупить препарат у американской Moderna и немецкой Pfizer-BioNTech. Также была озвучена сумма, выделенная на вакцину – она составляет 19,4 миллиарда грн. На эту сумму удастся двукратно привить еще 19 млн человек.

Ранее "Комментарии" писали о том, что американская фармацевтическая компания Pfizer и совместно с немецким BioNTech 20 ноября, подали необходимые документы на регистрацию в Соединенных Штатах Америки созданной вакцины против  COVID-19.



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Источник: https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/11/23/668287/
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Обусуждения

Bujhm

сегодня, 19:41

Для слуг и их родственников хватит

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