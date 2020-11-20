Коронавирус в мире: Pfizer подал вакцину на регистрацию и готов к продажам

Американская фармацевтическая компания Pfizer и совместно с немецким BioNTech сегодня, 20 ноября, подали необходимые документы на регистрацию в Соединенных Штатах Америки созданной вакцины против вакцины от COVID-19. Об этом проинформировала служба по связям с общественностью Pfizer.

На данный момент пакет документов находится на рассмотрении в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Также известно, что создатели препарата оставили заявки и в другие страны, такие как Австралия, Великобритания, Канада и Япония. По словам представителей фармконцерна, в этом году запланировано "разлить" до 50 млн доз вакцины, в 2021 — до 1,3 млрд. Также известно, что они будут готовы открыть продажу препарата в течение нескольких часов после регистрации.

Ранее "Комментарии" писали о том, что производитель лекарств Pfizer заявил в среду, что его вакцина против коронавируса эффективна на 95 процентов и не имеет серьезных побочных эффектов. Это первый набор полных результатов испытаний вакцины на поздней стадии, поскольку количество случаев заболевания Covid-19 стремительно растет по всему миру.





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