kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 20.11.2020

BTC/USD

18637.38

ETH/USD

508.30

LTC/USD

85.10

НБУ 20.11.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина Коронавирус в мире: Pfizer подал вакцину на регистрацию и готов к продажам
commentss НОВОСТИ Все новости

Коронавирус в мире: Pfizer подал вакцину на регистрацию и готов к продажам

Продажа вакцины откроется через несколько часов после регистрации

сегодня, 17:42
Автор:

Дмитрий Симоненко

Американская фармацевтическая компания Pfizer и совместно с немецким BioNTech сегодня, 20 ноября, подали необходимые документы на регистрацию в Соединенных Штатах Америки созданной вакцины против вакцины от COVID-19. Об этом проинформировала служба по связям с общественностью Pfizer.

Коронавирус в мире: Pfizer подал вакцину на регистрацию и готов к продажам

На данный момент пакет документов находится на рассмотрении в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Также известно, что создатели препарата оставили заявки и в другие страны, такие как Австралия, Великобритания, Канада и Япония. По словам представителей фармконцерна, в этом году запланировано "разлить" до 50 млн доз вакцины, в 2021 — до 1,3 млрд. Также известно, что они будут готовы открыть продажу препарата в течение нескольких часов после регистрации. 

Ранее "Комментарии" писали о том, что производитель лекарств Pfizer заявил в среду, что его вакцина против коронавируса эффективна на 95 процентов и не имеет серьезных побочных эффектов. Это первый набор полных результатов испытаний вакцины на поздней стадии, поскольку количество случаев заболевания Covid-19 стремительно растет по всему миру.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-submit-emergency-use-authorization
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ