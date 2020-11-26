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Поможет ли вакцина против коронавируса остановить пандемию в Украине - мнение исследователей КШЭ

Исследователи Киевской школы экономики опубликовали статью, в которой рассказывают в каком случае вакцинация поможет преодолеть пандемию

сегодня, 22:18
Автор:

Дмитрий Симоненко

Эксперты Киевской школы экономики прогнозируют, что вакцинация не спасет Украину от распространения коронавирусной инфекции.

Поможет ли вакцина против коронавируса остановить пандемию в Украине - мнение исследователей КШЭ

По словам ученых, даже если все амбулатории семейной медицины в течение шести месяцев ежедневно без выходных будут непрерывно вакцинировать людей, это может не подействовать на создание коллективного иммунитета к COVID-19 так как будет вакцинировано только 36 процентов людей из группы риска. Но в первую очередь, понятно, что условия "задачи" не могут быть выполнены в реальной жизни.

В Киевской школе экономики считают, что на данный момент Минздрав не контролирует ситуацию с заболеваемостью коронавирусом из-за малого количество тестов в течение суток. По мнению экспертов, чтобы стабилизировать эпидобстановку в стране, при показателях 12,5 тыс. больных в сутки, необходимо проводить диагностику не менее 250 тыс. лицам вместо среднего числа 40 тыс. на сегодняшний день. 40 тыс. тестов в сутки — приемлемое число в случае, когда ежедневно диагностируется 2тыс. больных.

Сейчас коэффициент обнаружения новых случаев очень высокий — 33%. Рекомендации ВОЗ предлагают придерживаться уровня в 5% для контроля за ситуацией. Но ни одна из областей в Украине на данный момент не следует советам Всемирной организации здравоохранения.

Ранее "Комментарии" писали о том, что стало известно, когда стартует вакцинация от коронавируса в Украине.




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Источник: https://kse.ua/ua/about-the-school/news/vaktsinatsiya-ne-vryatuye-ukrayinu-vid-poshirennya-covid-19-u-2021-rotsi-tse-lishe-odin-iz-bagatoh-instrumentiv-analiz-kse/?fbclid=IwAR1fmEYnJuW5t26mBOFw_7JGcbQNlySEL5D-82onfK9GkIEBgbbzJpK9nvs
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