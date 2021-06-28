Граждане с диагностированными ВИЧ/СПИДом могут делать прививку от коронавирусного заболевания. Вакцинация для таких людей не несет вреда и дает такие же преимущества, как и остальным. Этой важной информацией поделились в Центре общественного здоровья Минздрава, передает УНИАН.

В Минздраве сделали важное заявление о вакцине от COVID-19. Фото из открытых источников

Подчеркивается, что люди с ВИЧ находятся в группе риска тяжелого течения коронавируса.

Согласно проведенному исследованию британских ученых, у людей, живущих с ВИЧ, риск смерти от COVID-19 в 2-3 раза выше из-за сопутствующих заболеваний (диабет, сердечно-сосудистые заболевание и другие). Они могут спровоцировать тяжелую форму течения коронавируса.

Напомним, что массовая вакцинация продвигается полным ходом практически во всех странах мира. Многие совершеннолетние лица уже привиты в полном объеме, еще больше людей получили хотя бы по одной дозе препарата. На днях же, как сообщает "Хэдлайнс Украина", во Всемирной организации здравоохранения отметили, что вакцинацию можно организовывать и для детей.

Ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Министерстве здравоохранения напомнили, что граждане, которые прошли полный курс вакцинации против коронавирусного заболевания, могут въезжать на территорию Украины без соблюдения самоизоляции.

Это касается людей, которые привились препаратами, рекомендованными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). На сегодняшний день в перечень вакцин, одобренных ВОЗ, входят такие: Comirnaty (BNT162b2), AstraZeneca/Oxford (AZD1222), Covishield (ChAdOx1_nCoV-19), CoronaVac, Janssen или Johnson&Johnson, mRNA-1273, BBIBP-CorV.





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