В Минздраве сделали важное заявление о вакцинации педагогов

Принудительной вакцинации для педагогов в Украине не будет. Об этом заявил спикер Министерства здравоохранения Роман Борщ во время телепрограммы "Сегодня вечером", передает УНИАН.

Вакцинация в Украине - фото из открытых источников

По словам представителя Минздрава, если страна будет переведена в "желтую" или "оранжевую" зону карантина, образовательные учреждение смогут продолжать обучение очно, в случае наличия от 80% сотрудников, сделавших прививку против коронавируса.

Борщ добавил, что вакцинация против COVID-19 — добровольная и бесплатная. По состоянию на 29 августа прививку получили практически 890 тысяч представителей образовательной сферы.

"Пока не предусмотрено никакой принудительной вакцинации. Есть у нас постановление Кабинета министров, четко регламентирующее, в каких случаях может работать учреждение или не может...", — подчеркнул спикер Минздрава, добавив, что ведомство не рассматривает никаких принудительных элементов или прививок для каких-либо групп населения.





Ранее в материале издания "Комментарии" говорилось, что, по мнению главного санврача страны Игоря Кузина, есть три места, где люди чаще всего могут инфицироваться коронавирусом. Замминистра также добавил, что в закрытом помещение подхватить коронавирус гораздо проще, чем в открытом. Так, наиболее распространенными местами, где люди чаще всего подхватывают недуг являются: — празднование свадеб или других масштабных домашних праздников без соблюдения правил; — профессиональные коллективы; — инфицирование за рубежом.

В материале портала также можно прочитать, что Украина, как и весь мир, готовится к вспышке опасного коронавируса, который уже мутировал и обзавелся несколькими новыми штаммами.





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