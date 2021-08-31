logo
Русский Українська

BTC/USD

47158.83

ETH/USD

3236.38

LTC/USD

169.23

USD/UAH

26.98

EUR/UAH

31.85

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина В Минздраве сделали важное заявление о вакцинации педагогов
commentss НОВОСТИ Все новости

В Минздраве сделали важное заявление о вакцинации педагогов

По состоянию на 29 августа прививку получили практически 890 тысяч представителей образовательной сферы

сегодня, 08:34
Автор:

Елизавета Черных

Принудительной вакцинации для педагогов в Украине не будет. Об этом заявил спикер Министерства здравоохранения Роман Борщ во время телепрограммы "Сегодня вечером", передает УНИАН. 

В Минздраве сделали важное заявление о вакцинации педагогов

Вакцинация в Украине - фото из открытых источников

По словам представителя Минздрава, если страна будет переведена в "желтую" или "оранжевую" зону карантина, образовательные учреждение смогут продолжать обучение очно, в случае наличия от 80% сотрудников, сделавших прививку против коронавируса. 

Борщ добавил, что вакцинация против COVID-19 — добровольная и бесплатная. По состоянию на 29 августа прививку получили практически 890 тысяч представителей образовательной сферы. 

"Пока не предусмотрено никакой принудительной вакцинации. Есть у нас постановление Кабинета министров, четко регламентирующее, в каких случаях может работать учреждение или не может...", — подчеркнул спикер Минздрава, добавив, что ведомство не рассматривает никаких принудительных элементов или прививок для каких-либо групп населения. 


Ранее в материале издания "Комментарии" говорилось, что, по мнению главного санврача страны Игоря Кузина, есть три места, где люди чаще всего могут инфицироваться коронавирусом. Замминистра также добавил, что в закрытом помещение подхватить коронавирус гораздо проще, чем в открытом. Так, наиболее распространенными местами, где люди чаще всего подхватывают недуг являются:  — празднование свадеб или других масштабных домашних праздников без соблюдения правил; — профессиональные коллективы;  — инфицирование за рубежом. 

В материале портала также можно прочитать, что Украина, как и весь мир, готовится к вспышке опасного коронавируса, который уже мутировал и обзавелся несколькими новыми штаммами.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://health.unian.net/country/v-ukraine-ne-budut-vvodit-prinuditelnuyu-vakcinaciyu-dlya-pedagogov-minzdrav-novosti-ukrainy-11528704.html?_gl=1*of9f4l*_ga*MTAyNzQzMTE1Ny4xNjIxNjA3ODA4*_ga_P6EEJX21DY*MTYzMDM4NjY1Ny4xNy4wLjE2MzAzODY2NTcuNjA.*_ga_JLSK4Y8K6
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ