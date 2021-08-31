В Минздраве сделали важное заявление о вакцинации педагогов

BTC/USD
47158.83
ETH/USD
3236.38
LTC/USD
169.23
USD/UAH
26.98
EUR/UAH
31.85
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
Принудительной вакцинации для педагогов в Украине не будет. Об этом заявил спикер Министерства здравоохранения Роман Борщ во время телепрограммы "Сегодня вечером", передает УНИАН.
Вакцинация в Украине - фото из открытых источников
По словам представителя Минздрава, если страна будет переведена в "желтую" или "оранжевую" зону карантина, образовательные учреждение смогут продолжать обучение очно, в случае наличия от 80% сотрудников, сделавших прививку против коронавируса.
Борщ добавил, что вакцинация против COVID-19 — добровольная и бесплатная. По состоянию на 29 августа прививку получили практически 890 тысяч представителей образовательной сферы.
Ранее в материале издания "Комментарии" говорилось, что, по мнению главного санврача страны Игоря Кузина, есть три места, где люди чаще всего могут инфицироваться коронавирусом. Замминистра также добавил, что в закрытом помещение подхватить коронавирус гораздо проще, чем в открытом. Так, наиболее распространенными местами, где люди чаще всего подхватывают недуг являются: — празднование свадеб или других масштабных домашних праздников без соблюдения правил; — профессиональные коллективы; — инфицирование за рубежом.
В материале портала также можно прочитать, что Украина, как и весь мир, готовится к вспышке опасного коронавируса, который уже мутировал и обзавелся несколькими новыми штаммами.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости