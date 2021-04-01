В KSE рассказали, когда стабилизируется ситуация с коронавирусом в Украине

Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко сообщил, когда в Украине может стабилизироваться ситуация с пандемией Covid-19. По его словам, заболеваемость может стабилизироваться в ближайшие две недели, в этот же период возможен рост уровня смертности от инфекции. Об этом он заявил на брифинге 1 апреля.

"Мы можем ожидать в ближайшие две недели уже стабилизацию заболеваемости в Украине... Темпы роста госпитализаций упали вдвое — до 6% за неделю. Разрыв между количеством госпитализированных и выписанных также сократился вдвое и составляет 15%", — прокомментировал Ганиченко.

Также он отметил, что загруженность ресурсов медицинской системы будет продолжать расти, но уже меньшими темпами.

Согласно приведенной статистике, по числу выявленных случаев на 100 тысяч населения Украина вышла на максимальный европейский уровень, который наблюдался в течение осенней волны. При этом в Украине уровень тестирований на Covid и коэффициент выявления случаев является одним из худших в Европе.

"На этой неделе Украина уже вышла на третье место по уровню смертности среди крупных стран Европы... Мы ожидаем, что смертность продолжит расти по крайней мере две недели", — подчеркнул Ганиченко.

Как ранее сообщали "Комментарии", глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина должна получить 4,9 млн доз вакцины от коронавируса Covid-19 в период с апреля по май.

Также Степанов заявил, что в Украине до 15 апреля будет длиться обострение ситуации с коронавирусом. Минздрав ожидает роста количества больных на Covid-19 в течение ближайших двух недель.

