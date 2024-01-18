В Китае создали мутантный штамм коронавируса: летальность 100%

В ходе исследований в китайской лаборатории удалось вывести смертельный вирус GX_P2V, показавший 100% летальность среди специальных мышей, имевших генетический состав, похожий на человеческий. Научное сообщество критически отреагировало на китайское исследование и указывает на опасность таких экспериментов.



Китай создал мутантный штамм коронавируса GX_P2V. Фото из открытых источников

Авторы исследования, опубликованного в научном журнале BioRxiv, провели эксперименты над мутированной версией коронавируса GX/2017, являющейся близким родственником SARS-CoV-2. По их результатам, все модифицированные мыши погибли.

"Это подчеркивает риск распространения GX_P2V на людей и обеспечивает уникальную модель понимания патогенных механизмов вирусов, связанных с SARS-CoV-2", — пишут авторы эксперимента.

Ученые были удивлены скоростью, с которой погибли мыши, которые были заражены модифицированным вирусом GX_P2V. Это произошло всего за 8 дней. В эти дни вирус распространился на легкие, трахеи, кости и глаза, которые стали белыми. Затем вирус заразил мозг животных и, наконец, вызвал смерть. Однако результаты исследования модифицированных мышей не указывают, как это повлияет на людей.

Публикацию китайских ученых прокомментировал эксперт по эпидемиологии Института генетики Лондона Франсуа Баллу, который назвал исследование "ужасным" и "абсолютно бессмысленным с научной точки зрения".

"Я не вижу ничего интересного, чему можно было бы научиться путём принудительного заражения странной породы очеловеченных мышей случайным вирусом. И наоборот, я видел, сколько всего может пойти не так", – написал профессор Баллу.

Подобные мнения высказали и другие учёные. Например, профессор медицины Глинский из Стэнфорда назвал это "безумием, которое нужно остановить, пока не поздно".

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