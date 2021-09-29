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В каких областях Украины самая угрожающая ситуация с COVID-19, - ученые НАН

Сложной остается ситуация на Юге и Востоке страны

сегодня, 16:18
Автор:

Елизавета Черных

Согласно докладу ученых Национальной академии наук, наиболее сложную ситуацию с распространением коронавируса фиксируют в Черновицкой области. Об этом пишет "Новое время". 

В каких областях Украины самая угрожающая ситуация с COVID-19, - ученые НАН

В каких областях Украины самая угрожающая ситуация с COVID-19 - фото из открытых источников

Специалисты отмечают, что в регионе количество занятых коек в больницах приравнялось к уровню, как на пике прошлой вспышки СOVID-19. При этом число госпитализаций существенно замедлило рост, однако количество новых случаев заболевания и положительных ковид-тестов увеличилось больше чем на 40% за последние семь дней. 

Сложной остается ситуация на Юге и Востоке страны. В частности, в Луганской области количество смертей от коронавируса на 100 тысяч населения является наивысшим после Черновицкой. Здесь же остается высоким число обнаруженных случаев COVID-19. 

Что касается Киева, то, по данным ученых, в столице ситуация лучше, чем по Украине в общем. В докладе сказано, что это объясняется высокими темпами вакцинации жителей города, а также большой частью людей, которые уже болели ковидом. 

Отметим, что за прошедшие сутки в Украине значительно выросло количество новых случаев заражения COVID-19. Так, на территории страны впервые с апреля зафиксировали 9666 случаев инфицирования. Среди заболевших — 953 ребенка и 204 медработника. 217 человек скончалось от последствий COVID-19.  

Ранее издание "Комментарии" писало, что с прошлой недели по регионам Украины начали развозить лекарства от коронавируса. Лекарство под названием Бамланивимаб и Етесевимаб произведенные в США. В Украину их передали при содействии посольства, как гуманитарный груз. Лекарства борются с болезнью благодаря моноклональным антителам.


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Источник: https://nv.ua/ukraine/events/koronavirus-v-ukraine-gde-samaya-ugrozhayushchaya-situaciya-novosti-ukrainy-50186234.html
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