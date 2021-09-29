В Украине резко возросла заболеваемость COVID-19

В Украине впервые с апреля зафиксировали 9666 случаев коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Вагон метро, фото с открытых источников

Среди заболевших 953 ребенка и 204 медработника. 217 человек умерли. Вакцинировались за сутки первой дозой более 75 тыс. человек.

В Минздраве напоминают, чтобы избежать болезни необходимо в людных местах носить маску и пользоваться антисептиками.

Украине уже пророчат коронавирусное антилидерство в Европе. На такие данные в Киевской школе экономики ссылается УНИАН.

"Украина уже вышла на уровень высокого плато, который сейчас наблюдается в Европе, и, незначительно, но превысила этот уровень. На следующей неделе мы уже увидим Украину, которая уже значительно превосходить уровень плато европейского", — сказал руководитель Центра экономики охраны здоровья я KSE Юрий Ганиченко.

Эксперт отметил, что в Украине продолжает расти и смертность от коронавируса.

Ранее, портил "Комментарии" сообщал, что в Министерстве здравоохранения Украины назвали атипичные симптомы коронавируса штамма "Дельта". По словам Игоря Кузина, клинические исследования продолжаются и пока рано говорить о конкретных симптомах, подтверждающие "Дельта"-штамм. Кузин отметил, рано говорить о том, что "Дельта"-штамм коронавируса сопровождается кишечными расстройствами. Из общего количества заболеваний таких случаев всего 5-7%. Главный санврач отметил, начальные симптомы в коронавируса и его "Дельта"-штамм очень похожи. Это насморк, слабость, повышение температуры тела. Игорь Кузин подчеркнул, об этих симптомах смысл говорить только для тех людей, которые еще не вакцинированы против коронавируса. Люди, которые получили прививки против ковида, имеют другие симптомы, которые не так выражены. Немного повышается температура, но в целом болезнь протекает гораздо легче.

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