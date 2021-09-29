В Украине появились первые лекарства от COVID-19

С прошлой недели по регионам Украины начали развозить лекарства от коронавируса. Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.

Лекарства, фото с открытых источников

Лекарство под названием Бамланивимаб и Етесевимаб произведенные в США. В Украину их передали при содействии посольства, как гуманитарный груз. Лекарства борются с болезнью благодаря моноклональным антителам.

"Моноклональные антитела — это белки, разработанные в лаборатории с одной клетки, которые имитируют способность иммунной системы бороться с инфекцией COVID-19. Они сливаются с спаечным белком вируса ковида и так блокируют его прикрепления к клеткам человека", — сообщает Александр Комарида.

Такие лекарства можно назначать всем, кто заболел коронавирусом, кроме тех людей, которые нуждаются в кислороде. В течение недели они будут в каждой области, обещают в Минздраве. В ведомстве отмечают, что на днях Европейская комиссия подписала контракт на поставку подобных препаратов в ЕС и заключила рамочное соглашение с фармацевтической компанией Eli Lilly.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, зачем животных в зоопарках начали прививать от коронавируса. Сотрудники зоопарка Новой Англии на северо-востоке США начали вакцинацию жителей, восприимчивых к COVID-19. Вакцину разработали специально для животных Zoetis, глобальная ветеринарная компания пожертвовала более 11000 доз, чтобы помочь защитить здоровье и благополучие более 100 видов млекопитающих, обитающих в почти 70 зоопарках, а также в других учреждениях по уходу за животными. Вакцина была разрешена на индивидуальной основе Министерством сельского хозяйства США и соответствующими ветеринарами штата. Зоопарк Новой Англии получил разрешение на введение вакцины.

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