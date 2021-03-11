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В ЕС одобрили Covid-вакцину от Johnson & Johnson

Это уже четвертая вакцина от коронавируса, одобренная для использования на территории ЕС

сегодня, 18:50
Автор:

Лиза Снисар

Вакцина от коронавируса компании Janssen, которая является подразделением Johnson & Johnson, получила одобрение от Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). Об этом сообщается в распространенном в четверг, 11 марта, заявлении регулятора ЕС.

В ЕС одобрили Covid-вакцину от Johnson & Johnson

Вакцина от коронавируса - фото из открытых источников

Отмечается, что ЕМА рекомендовал выдать вакцине временное регистрационное удостоверение. Это уже четвертая вакцина от коронавируса, одобренная для использования на территории ЕС.

"После тщательной оценки комитет EMA по лекарственным средствам для человека пришел к заключению, что данные по вакцине представлены в полном объеме и отвечают критериям эффективности, безопасности и качества", — отметили в агентстве и добавили, что препарат рекомендован для лиц старше 18 лет.

Напомним, что ранее стало известно, что Дания приостанавливает вакцинацию от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Сообщается, что такое решение было принято после случая образования тромбов после вакцинации у пациента. Уточняется, что вакцинация AstraZeneca приостанавливается в связи с "серьезными случаями образования тромбов среди вакцинированных людей". В то же время ведомство не утверждает о прямой связи между вакциной и образованием тромбов. Известно, что в Дании пока зафиксирован один такой случай. На данный момент проводится расследование. Также сообщается, что еще шесть европейских стран прекращают использование вакцины AstraZeneca. В частности, Австрия — после летального случая у вакцинированного от нарушений свертываемости крови.

Как ранее сообщали "Комментарии", министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что новые штаммы коронавируса Covid-19, "британский" и "южноафриканский", являются более заразными и опасными для человеческого организма. 


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Источник: https://www.reuters.com/article/idUSKBN2B31SW
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