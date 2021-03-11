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В Дании приостанавливают Covid-вакцинацию препаратом от AstraZeneca: причина

Также вакцинация препаратом AstraZeneca приостанавливается еще в шести странах Европы

сегодня, 13:26
Автор:

Лиза Снисар

С сегодняшнего дня, 11 марта, Дания приостанавливает вакцинацию от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Сообщается, что такое решение было принято после случая образования тромбов после вакцинации у пациента. Об этом говорится в заявлении Управления здравоохранения Дании, передает DW.

В Дании приостанавливают Covid-вакцинацию препаратом от AstraZeneca: причина

Вакцинация от коронавируса - фото из открытых источников

Уточняется, что вакцинация AstraZeneca приостанавливается в связи с "серьезными случаями образования тромбов среди вакцинированных людей". В то же время ведомство не утверждает о прямой связи между вакциной и образованием тромбов.

"Мы и Датское агентство по лекарственным средствам должны реагировать на сообщения о возможных серьезных побочных эффектах, поступающие как из Дании, так и из других европейских стран", — говорится в заявлении директора Управления здравоохранения Дании Сорен Бростром.

Известно, что в Дании пока зафиксирован один такой случай. На данный момент проводится расследование. Также сообщается, что еще шесть европейских стран прекращают использование вакцины AstraZeneca. В частности, Австрия — после летального случая у вакцинированного от нарушений свертываемости крови.

Отметим, в Украине применяется вакцина, произведенная по лицензии AstraZeneca. Но на сегодня о подобных тяжелых побочных эффектах не сообщалось.

Напомним, что ранее глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что к концу лета 2021 года в Украине может появиться платная вакцинация от коронавируса Covid-19 в частных клиниках. По словам министра, на сегодня Минздрав "заинтересован, чтобы частная вакцинация началась как можно быстрее".

Также Максим Степанов заявил, что новые штаммы коронавируса Covid-19, "британский" и "южноафриканский", являются более заразными и опасными для человеческого организма. 


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Источник: https://www.dw.com/en/denmark-suspends-use-of-astrazeneca-covid-vaccine/a-56835406
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