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Украине удалось сбить волну коронавируса: Степанов сделал заявление

Количество заболевших в Украине уменьшается

сегодня, 10:20
Автор:

Елизавета Черных

Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о первых достижениях ужесточенного карантина в стране. По словам чиновника, благодаря усиленным мероприятиям в Украине удалось сбить волну коронавирусного заболевания, ведь количество новых случаев инфицирования демонстрирует тенденцию к уменьшению. Об этом министр заявил на брифинге. 

Украине удалось сбить волну коронавируса: Степанов сделал заявление

Максим Степанов - фото из открытых источников

По мнению Максима Степанова, и локдаун в январе и карантин выходного дня, который ему предшествовал, дали положительный результат:

 "Вы видите, что у нас падает количество людей, которые болеют каждый день. Мы достигли серьезной стабилизации. Мы были в состоянии достичь и достигли — нам удалось сбить на начальной стадии волну распространения коронавируса, которая потенциально должна была начаться после новогодних праздников", — сказал uлава Минздрава. 

Он утверждает, что полностью оценить результаты карантинных ограничений в предотвращении распространения коронавируса удастся только по окончанию локдауна, после 24 января. 

Напомним, что в понедельник, 25 января, в Украине перестанет действовать ужесточенный карантин, который Кабинет министров ввел на территории страны с 8 января. С этого момента возобновится работа заведений общественного питания, непродовольственных магазинов, торговых центров, но с определенными ограничениями. 

Ранее "Комментарии" сообщали, что в последние дни в Украине наблюдается тенденция к снижению количества новых случаев заболевания коронавирусом. В связи с этим врач рассказала, как скоро украинцам стоит ожидать окончания пандемии COVID-19. 


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Источник: https://www.facebook.com/watch/live/?v=215617890211284&ref=watch_permalink
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