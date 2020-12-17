Украинцев из оккупированной части Донбасса вакцинируют от COVID-19 - Минздрав

В Министерстве здравоохранения Украины планируют обеспечить доступ к вакцинации от COVID-19 жителям оккупированного Донбасса. Об этом стало известно в ходе сегодняшнего брифинга министра здравоохранения Максима Степанова.

Украинцев из оккупированного Донбасса тоже планируют вакцинировать. Фото: GETTY IMAGES

По утверждению главы Минздрава, в Украине почти завершена разработка Национального плана по внедрению вакцинации против коронавируса. Пятницу называют наиболее вероятным днем для подписания окончательного варианта документа. Последние изменения в Нацплана были внесены в среду, 16 декабря.

Среди них — возможность вакцинировать украинских граждан, которые сейчас живут во временно неподконтрольных государству районах Донецкой и Луганской областей.

"Мне кажется, это очень важно — чтобы мы обеспечили доступ к вакцине украинцам, проживающим на временно оккупированных территориях", — подчеркнул Максим Степанов в ходе брифинга.





Также министр напомнил, что вакцинацию считают лучшим способом преодоления коронавирусной болезни, и такое мнение разделяют правительства большинства стран мира.

Кроме того, глава Минздрава озвучил сумму, необходимую для проведения полномасштабной кампании по прививкам против COVID-19. Правда, из необходимых 15,1 млрд грн. пока в бюджете 2021 года выделено лишь 2,6 млрд грн.

Предварительно "Комментарии" сообщали суточную статистику заболеваемости COVID-19. По информации Минздрава, в Украине зарегистрировано 12 047 новых случаев коронавируса. Стоит отметить, что среди них 594 ребенка и 535 медиков.

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